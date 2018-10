Padres exigen cese de huelga en el Técnico Hondureño Alemán

San Pedro Sula, Honduras.



Padres de familia pidieron este miércoles a los estudiantes que mantienen tomado el Instituco Técnico Hondureño Alemán que lo liberen. La protesta de los padres se da en un día atípico, pues no hay clases a nivel nacional debido al Feriado Morazánico.

Los estudiantes mantienen una toma de instalaciones aduciendo que les faltan 21 maestros, solicitan una mejor infraestructura y, además, un bono estudiantil que les amortigüe el golpe en sus bolsillos por el aumento en el precio de los pasajes urbanos.

Algunos padres de familia mostraron su desesperación hoy, después de que las clases estén interrumpidas por más de un mes.



"No puede ser que cinco estudiantes tengan perdiendo clases a 1,400 estudiantes", dijo hoy uno de los padres de familia mientras dialogaba con los jóvenes.



Este padre de familia, que no se identificó, aseguró que "si el lunes no abren los portones el año escolar se pierde. Nosotros tenemos una inversión hecha. Tomaremos medidas más drásticas para que el año no se pierda".



Uno de los estudiantes, que mantiene tomado el instituto, dijo que algunos padres de familia les han amenazado con sacarlos por la fuerza.



"Hemos estado aquí hace más de un mes y el Gobierno no nos ha dado solución. Exigimos un bono estudiantil, nos estamos quejando también por la falta de los docentes y exigmos mejoras en la infraestructura", expresó el joven.



El estudiante expuso concretamente que piden "1000 lempiras mensuales como bono" y de los "21 maestros maestros que nos faltan, pedimos mínimo 10".



"Las amenazas que hemos recibido son: de los padres que dicen que nos van a sacar a la fuerza y del Gobierno que nos va a eliminar el año lectivo".