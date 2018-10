Recomendados políticos buscan colarse en nuevo ente depurador

Tegucigalpa.



La recién creada Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), que se encargará de darle continuidad al proceso de depuración de la Policía Nacional, comenzó a recibir presiones de diputados, funcionarios y políticos para que se nombre a sus recomendados en puestos claves de la institución.



El nuevo ente investigador que deberá comenzar operaciones a finales de octubre y mediados de noviembre finalizó el pasado 28 de septiembre el proceso de postulación para seleccionar a los encargados de las divisiones de investigación de Tegucigalpa y San Pedro Sula, así como de las unidades de transparencia, comunicaciones, archivo y atención ciudadana.



La dirección de la Didadpol también sometió a concurso 30 plazas para técnicos investigadores y 12 para especialistas legales, los cuales serán sometidos a un riguroso proceso de certificación para poder integrar la nueva unidad de asuntos internos de la Policía.



En total se seleccionarán 50 funcionarios para las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, esta última contará con un coordinador y 10 oficiales de investigación. Posteriormente se abrirán oficinas en La Ceiba y Choluteca para cubrir la región sur y Atlántica del país.



Allan Edgardo Argeñal, director de la Didadpol, reveló que tras haber lanzado el concurso público comenzó a recibir en su oficina múltiples recomendaciones de políticos para que se nombre directamente a activistas o personas de su confianza.



Sin embargo, indicó que el mandato de la Ley Orgánica y de la Ley de la Carrera Policial es que estos puestos deben ser sometidos a concurso público con el fin de escoger al personal más idóneo y certificado para integrar la nueva dirección policial.



En vista de lo anterior, el funcionario sugirió a los políticos que lo mejor es que sus recomendados se postulen a los cargos y se sometan a las pruebas de confianza para no desnaturalizar el proceso de selección del nuevo personal.



Agregó que todo el personal que resulte seleccionado será sometido a las pruebas del polígrafo, patrimoniales, toxicológicas y psicométricas y el que resulte aplazado en cualquiera de ellas será descartado para integrar el nuevo ente depurador. Indicó que para darle mayor transparencia al proceso y garantizar sus resultados, las pruebas serán realizadas por personal especializado de la embajada de Estados Unidos, la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público y la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).



Según la Ley Orgánica de la Policía, la Didadpol es la responsable de investigar las faltas graves y muy graves cometidas por los miembros de la carrera policial y darle continuidad a la labor de la Comisión de Depuración Policial, especialmente en garantizar la permanente evaluación, idoneidad y confianza de los integrantes de los diferentes organismos policiales y dependencias de la Secretaría de Seguridad.



Argeñal informó que mientras se crea la Superintendencia de Pruebas de Confianza, la Didadpol será la responsable de realizar los exámenes poligráficos, toxicológicos, patrimoniales y psicométricos a todos los miembros de la Policía.



Comisión reacciona. Alberto Solórzano, miembro de la Comisión de Depuración, lamentó que se pretenda politizar la integración de este importante ente y señaló que su director tiene instrucciones precisas de someter a todo el personal a las pruebas respectivas.



“Esta es una institución importante y debe contar con personal más calificado, no podemos equivocarnos porque de esto depende mucho el éxito de la Didadpol”, acotó.



Por su lado, Omar Rivera, comentó que el proceso de selección del personal de esta importante dependencia policial debe ser meritocrático y despolitizado.



“El espíritu del legislador al aprobar la creación de la Ddidadpol en el marco de la Ley Orgánica de la Policía Nacional fue que sea una entidad de elevado nivel profesional y despojada de la tradicional politización que tanto daño le ha hecho al país”, afirmó.



Recordó que las autoridades de esa dirección policial fueron seleccionadas bajo un riguroso proceso de concurso y se espera que lo mismo ocurra con el resto de colaboradores.



“Sé que hay un proceso competitivo que se está desarrollando para contratar varias decenas de cargos; esperamos que no vaya a existir presión de ningún sector político partidario para influir en el nombramiento del personal técnico y administrativo”, confió.



Rivera enfatizó que no se puede empezar con el pie izquierdo la selección del personal de la Didadpol, pues debe ser sobre la base de las competencias y capacidades de los profesionales que participen en el concurso público realizado al efecto.