Piden la expulsión de Luis Zelaya del Partido Liberal

Tegucigalpa.



Por los reiterados "actos autoritarios", militantes del Partido Liberal de Honduras pidieron este martes la expulsión de Luis Orlando Zelaya Medrano de esta institución política.



Gessler Eguiguren, coordinador de la Juventud Liberal y dirigente del Movimiento Alternativa Liberal, presentó la resolución en la que detallan y denuncian los actos en los que Zelaya Medrano habría incurrido.



El coordinador puso la denuncia ante el Tribunal Disciplinario del Partido Liberal, el cual decidirá el futuro del excandidato presidencial.



Eguiguren dijo que esperará al Tribunal para se le de trámite a su denuncia y que revisen los hechos y puedan emitir una resolución contra Luis Zelaya.



"El liberalismo es un sentir y ahora no anda por el mejor camino. Hay un gran malestar por las actuaciones, primero electorales y ahora en la dirección de partido", expresó el militante del Partido Liberal.



"Pedimos que la denuncia sea admitida y se proceda a investigar los hechos", acotó, y aseguró que acción es impulsada por su "consciencia, no hay nadie detrás de mi ni del movimiento Alternativa Liberal".



Eguiguren explicó que "en las pasadas elecciones no hice campaña por el Partido Liberal", ya que "sentí que la Alianza era una mejor opción", revelando de esta manera que no apoyó a Luis Zelaya, quien buscó la silla presidencial contra Juan Orlando Hernández y Salvador Nasralla.



Indicó que al ver que las estadísticas no daban ganador a Luis Zelaya, "hice un comunicado en el que no renunciaba al Partido Liberal de Honduras, por tanto, todas las aseveraciones que la gente hizo en su momento (que se fue al partido Libertad y Refundación) sean descartadas".



De ser expulsado del Partido Liberal, Luis Zelaya abandonaría también su cargo como presidente del Consejo Central Ejecutivo.

Con la presencia de Eguiguren en el central ejecutivo se armó un zafarrancho, ya que otros simpatizantes que apoyan a Luis Zelaya, intentaron sacar a este de las instalaciones.