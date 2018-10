Dejan para última hora la revisión de buses que saldrán en excursiones

Tegucigalpa, Honduras.



Los conductores de buses que harán excursiones durante el feriado morazánico dejaron el trámite del permiso para última hora.



Esto se puede constatar con la revisión físico-mecánica y técnica que realizan las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Público (IHTT).



A un día y medio de que finalice este proceso, los conductores de la unidades abarrotan el predio en la colonia Godoy, donde se llevan a cabo las inspecciones de rigor para otorgar el permiso.



“Este proceso inició el 5 de septiembre y se amplió hasta el miércoles 3 de octubre al medio día, nosotros estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, pero la mala costumbre hace que las personas dejen todo a última hora”, manifestó José Ana Lobo, inspector general del IHTT.



Según Lobo, la cifra de unidades revisadas este año se duplicará a nivel nacional. El año anterior se logró revisar unos 700 buses y taxis, para esté año se espera llegar a los 1,300.



“En el caso de la capital tenemos 353 unidades, dato de este lunes, cifra que será mayor para el miércoles a la hora que finalice el proceso”, dijo Lobo.





Operativos



Desde que se instalaron los operativos en las salidas de la capital se han multado 29 conductores de unidades.



Lobo explicó que las faltas más comunes son el exceso de pasajeros y no portar documentos de los medios de transporte. “Diferentes instituciones participamos en los operativos, las multas muy graves tienen un costo de 2,651 lempiras”, agregó Lobo.



Turismo local



Los capitalinos que no tienen previsto irse muy lejos, tienen variedad de opciones cerca de la ciudad. Durante las inspecciones, el personal de Copeco y Salud han verificado la tenencia de extintores de fuego, chalecos salvavidas para los menores, rotulación de niveles de las piscinas, restricciones de uso por edades y rutas de evacuación en los diferentes balnerarios que hay en las afueras de la capital.



“Hoy se termina con esta serie de inspecciones que hemos estado realizando. Se realizan pruebas de agua y acciones de control del vector Aedes aegypti”, dijo Harry Book, titular de la región metropolitana. Hasta el momento no se ha producido el cierre de ningún establecimiento. Las acciones son parte del plan del Comité de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) y la Secretaría de Salud.