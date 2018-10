JOH admite que el Registro ha sido permeado por el crimen organizado

Tegucigalpa, Honduras.



El presidente Juan Orlando Hernández consideró necesario y urgente construir un nuevo sistema de identificación nacional, porque no solo es obsoleto, también es inseguro.



Sus declaraciones son en respuesta a los grupos que se han opuesto al nombramiento de la junta interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP).



El mandatario detalló que no es de ahora, sino de siempre que se “han sustituido partidas de nacimiento y que se ha detectado en Europa, aquí en América y en otros lugares del mundo pasaportes falsificados”.



“Tenemos la necesidad de construir un nuevo padrón electoral y eso pasa por un nuevo sistema de identidad. Creo que el de Honduras es el más obsoleto y que se ha prestado a una serie de problemas”, reconoció.



El presidente Hernández apuntó que espera que el Congreso Nacional y la junta interventora hagan su trabajo.



“Conozco un plan que se ha construido con la Secretaría de Finanzas, la cooperación internacional, apoyo de orientación de PNUD y la cooperación europea del Banco Mundial para montar un sistema de tarjetas de identidad para el desarrollo”.



Enfatizó que la tarjeta de identidad no solo sirve para votar, sino que también para miles de trámites que el ciudadano necesita realizar.



Insistió que el RNP debe modernizarse, “y eso para mí tiene un componente de seguridad sumamente importante”.



“Ya es suficiente evidencia de todo el desastre que ha hecho la criminalidad organizada y no hay que esperar más, sino que echar a andar los procesos de manera transparente, con participación nacional y es parte de la modernización de Honduras”, insistió.



La nueva tarjeta de identidad es una de las principales misiones que debe cumplir la junta interventora del RNP. El costo que se tiene estipulado para todo el Sistema Nacional de Identificación es de 50 millones de dólares, es decir cerca de 1,200 millones de lempiras.



El problema, de momento, es que faltan 17 millones de dólares, es decir, 408 millones de lempiras. La principal tarea es conseguir estos recursos debido a que esa ha sido la limitante de los últimos años. Según el RNP, la identidad que se está emitiendo data de hace 21 años y solo estaba prevista para 10 años, es decir, que tiene 11 años de estar vencida.