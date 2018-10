Sector productivo rechaza aumento a la tarifa de energía

San Pedro Sula, Honduras.



Aunque las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree) aún no dan a conocer el nuevo pliego tarifario vigente para los próximos tres meses, desde ya la empresa privada rechaza el aumento en el servicio eléctrico.



La CREE aprobó un aumento a la tarifa de energía eléctrica que estará vigente de octubre a diciembre.



Sin embargo, tanto las autoridades de la Comisión reguladora como de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) se han negado a dar a conocer de cuánto será el incremento al costo del kilovatio hora.



De acuerdo con la Ley General de la Industria Eléctrica, la Enee revisa desde junio de 2016 las tarifas cada tres meses, lo que permite ajustar el costo de producción de la energía al comportamiento de las variables, como la devaluación del tipo de cambio y del precio internacional de los combustibles, como el búnker y el diésel utilizados para la generación de energía.



El último aumento abarcó de junio a septiembre y fue de L3.76 por kilovatio hora, es decir un 1.01%. Yendo más atrás, en el trimestre de diciembre 2017 a febrero 2018, el costo del kilovatio hora fue de L3.89. En marzo, las autoridades de la Cree confirmaron un alza de dos centavos de lempira por kilovatio.



En una entrevista anterior, Gerardo Salgado, presidente de la Cree, declaró que durante el 2018, el aumento a la tarifa de energía eléctrica ha sido menor al 5%. Justificó que cualquier ajuste hacia la alza que se origine está ligado a la variación del combustible en el mercado internacional.



Voces en contra



Pedro Barquero, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), manifestó que ni el pueblo ni la empresa privada están en condiciones de “estar aguantando” aumentos de ningún tipo.



“Estamos en contra de este aumento y nosotros consideramos que lo que tienen que hacer es trabajar en un programa para rescatar la Enee, para sacarla de esa pérdida anual que tiene de entre 5,000 y 7,000 millones de lempiras para que de esa manera podamos recibir mejores tarifas eléctricas”.



Barquero dijo que es inaceptable que le “pasen la factura al pueblo hondureño y a los empresarios de la ineficiencia del manejo de la estatal”.



Señaló que se está recibiendo un pésimo servicio de energía. Especificó que en la zona norte hay continuas suspensiones de energía eléctrica.



De acuerdo con un informe mensual de la canadiense Manitoba Hydro International (MHI), responsable de la supervisión del contrato de operación del sistema de distribución de la Empresa Energía Honduras (EEH), la revisión trimestral de las tarifas eléctricas representa para la Enee la principal entrada de ingresos.



El informe reveló que en 2017 los aumentos a las tarifas significaron L1,768.2 millones de ingresos. Agregan que el ajuste real a las tarifas durante 2017 llegó al 9.37%.



Esperanza Escobar, líder de mipymes a nivel nacional, compartió que la mayoría de micros y pequeños empresarios se desenvuelven en sus casas, por lo que serán muy afectados con el aumento a la tarifa. “Ellos no tienen capacidad para alquilar un local, esto los va afectar porque encarece nuestros costos de producción y este incremento no lo podemos trasladar a los clientes porque la situación está difícil para todos”.



Escobar añadió que esta alza para los próximos tres meses del año perjudicará las ventas de Navidad, época en que aprovechan para salir de la mala racha de los pasados meses.



Jesús Mejía, gerente de la Enee, había planteado como solución a la crisis de la estatal, establecer una tarifa fija en el costo de la energía eléctrica. “Sino establecemos la tarifa correcta se generan pérdidas. La Enee no se recupera porque no tiene la tarifa correcta fijada”, aseguró.