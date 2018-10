Madre de hondureño fichado por Liverpool: "Espero celebrarle un gol en Champions League"

Liverpool, Inglaterra

A Sandra Norales le tocó hacer maletas y volar desde Dallas, Texas hasta Liverpool en Inglaterra para perseguir los sueños de Keyrol, el mayor de sus tres hijos junto a Maynor Figueroa, defensa del Dallas FC de la MLS y bimundialista con Honduras en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

No era para menos, la promesa futbolística de 12 años, con nacionalidad hondureña y ciudadanía británica, concretaría allí su vinculación por dos años de formación deportiva con los Reds.

Sandra, exjugadora de balonmano y basquetbolista afiliada, habló en Exclusiva con Diario LA PRENSA sobre la preparación de "Figgi", como se le conoce a Keyrol.

Lo que comenzó con un simple partido entre amigos, ha ido escalando hasta el punto en el que muchos le auguran un futuro prometedor y hasta le comparan con el inglés Daniel Sturridge.

Sandra, mamá también de Keyvan y Keysha, nos revela con que equipo le gustaría ver jugar a su primogénito y que espera que se le dé una oportunidad en la Sub-15 de Honduras.

¿Cómo se da el fichaje de Keyrol con el Liverpool?

Keyrol comenzó a entrenar con el Liverpool cuando tenía 5 años, después de que lo vio un scout. Debía volver a los 12 años, sin embargo, él iba a hacer una prueba con el Manchester City, donde entrenó todo el verano.

Luego se fue a un torneo de Grass Roost de UEFA en UK y pues el Manchester United lo vio y se interesó en él. Al final hizo pruebas allí y con el Wigan. Gustó en los cuatros equipos. Pero al final le tocaba decidir por uno y lo hizo.

¿Por qué eligió al Liverpool?

Él siente que allí lo quieren y que va poder desarrollarse mejor. Que va jugar más y agarrar más experiencia. Además que en los otros equipos no todos sus reservistas llegan a debutar en Primera División. Así que es un tema de concepto y visión a futuro de parte de él y es válida.

He escuchado grandes cosas sobre las características futbolísticas de Keyrol. Comentan que es un gran delantero. ¿A usted qué le dicen?

Pues me lo compararon con Daniel Sturridge (centrodelantero del Liverpool). Dicen que puede llegar a ser mejor que él. Keyrol es un niño impredecible, la verdad a mi misma me impresiona a veces.

Con una buena preparación y condición física, lo imagino haciendo cosas increíbles. él tiene talento y ama lo que hace. Creo que hará bien las cosas donde se encuentre feliz y allí está feliz.

Aparte de su papá, a qué jugador admira ¿Cómo quién dice que le gustaría ser?

Pues siempre dice que como su papá, pero a veces también dice que Pogba, Lukaku, etc. Yo le digo que tome ejemplo de chicos como Mbappé, que a la edad que tiene lo ha logrado todo. Él sueña en grande, solo el tiempo lo dirá.

¿Cuál es el equipo de sus sueños?

Pues a él gusta el Manchester United, pero curiosamente no quiso firmar con ellos. No sé en el futuro. Aún cuando le dije que habían millones de niños que quisieran tener la oportunidad de jugar allí, él no quiso hacerlo. Piensa que hasta que tenga 15 años. Yo iré donde él quiera ir.

A mi me gustaba el Manchester City y el Wigan, todo es increíble allí, pero los procesos son largos y pueda que no llegue adonde quiere así que creo que él esta pensando muy inteligentemente. Wigan es ya es algo de herencia, es su casa.

¿Keyvan también sigue el mismo camino?

Así es. él está siguiendo el mismo modelo de entrenamientos que Keyrol tuvo cuando era chico, para que mejore. A él le gusta el fútbol y todo lo que hace lo relaciona con eso ahora, antes no le interesaba. Keyvan también va estar acompañando a su hermano para que no se sienta solo.

Entonces están puliendo a una joyita..

Jajaja. Un diamante en bruto

¿Le gustaría ver a ambos jugando para la Selección de Honduras?

Yo solo espero que pronto me lo convoquen a la U-15. Así es, ellos quieren y sueñan con ser su capitán, así como su papá y representar a la H. Aunque no han vivido allí aman al país y sufren cuando le va bien o mal a su papá. Sin duda, así será.

Y para usted cómo resulta todo esto. Digo, ya ha pasado por mucho siendo esposa de un jugador que lleva dos mundiales y mucha experiencia encima. ¿Cómo le hace?

Cómo voy a resolver este enredo quién sabe, pero yo me he empeñado en seguir los sueños de mis hijos porque en la medida que lo haga así también se convierten en mis propios sueños.

Solo espero tener la satisfacción de que lo que ya su papá no pudo lograr en su exitosa carrera pues sus hijos lo hagan y lo superen. Pero bueno me tocará seguir viajando. Exigiéndole que sea mejor cada día.

Una esposa y madre muy orgullosa...

Así es, vivo orgullosa de mi esposo y mis hijos. Sus sueños son los míos. Así que yo solo espero algún día celebrar y gritar un gol en una Champion League (sonríe).

Sandra Norales y su amado esposo Maynor Figueroa esperan que sus hijos brillen en el fútbol

El pequeño Keyrol firmó con el Liverpool de Inglaterra por 2 años

Keyrol cuenta con 12 años de edad y juega como delantero