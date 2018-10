La hondureña Katheryn Banegas llega a la final de La Academia

Ciudad de México.

En una noche mágica, la hondureña Katheryn Banegas logró hacer historia y entrar a la final del reconocido concurso mexicano: La Academia.

Fue la primera de los cinco finalistas en enterarse de su pase a la final. El quinto juez, el público, votó masivamente para colocarla en la recta final y poder seguir disfrutando de sus grandes interpretaciones en el escenario que ha visto nacer a muchas estrellas.

Su increíble voz y disciplina han sido claves para llegar a la cúspide de este importante concurso internacional.

Sus presentaciones

En su primera interpretación tuvo una buena aceptación entre la mayor parte de los jueces, entre ellos, Arturo López Gavito, Horacio Villalobos y Edwin Luna.

Con un hermoso vestido de color dorado y negros, y cubriendo su rostro con un antifaz, así apareció en el imponente escenario Katheryn.

La joven cantante interpretó la canción del famoso Sol de México: Luis Miguel, "Culpable o no", y logró excelentes críticas del juez de hierro, Arturo López Gávito.

"Extraordinario trabajo. Esas son las actuaciones que tienen que entregar. Fuiste tú misma con esta canción, hiciste un extraordinario trabajo. ¡Felicidades!", dijo el exigente juez.

Horacio Villalobos coincidió con Gavito, le dijo a la hondureña que era una digna representante de lo que debía ser una semifinalista de La Academia: "Hoy lograste una muy buena actuación. Te veo digna de una semifinal".

La única que hizo un señalamiento negativo fue Edith Márquez: "A mí no me pareció la mejor interpretación que has tenido en La Academia. Creo que te faltó el vibrato".

Esta fue la segunda presentación de la hondureña.

En su segundo reto, Katheryn, tuvo que interpretar una canción de banda. Lució un vestido tallado, botas y sombrero. En esta ocasión, aunque dividió el respaldo de los jueces recibió, de los más exigentes, comentarios formidables. Edith Márquez, dijo: "Eres en pocas palabras la mejor de todas".

Mientras, Gavito cerró su crítica diciendo que la hondureña mostró en el escenario la mayor energía de los seis semifinalistas. "Eres quien se ha atrevido más, quien más ganas le ha echado. Le recuerdo a la gente que la música no tiene nacionalidad. No importa de dónde eres... Porque una hondureña puede ganar La Academia".

Katheryn tuvo el 64% del respaldo del público.