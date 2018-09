El CCEPL tiene cinco días para presentar documentación referente a denuncia de diputados expulsados

Tegucigalpa, Honduras.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) indicó que ha admitido la denuncia por parte de los 17 diputados expulsados por el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), por lo tanto, éstos tiene cinco días para presentar los documentos pertinentes en base a lo denunciado por los afectados.

Asimismo, el TSE aseveró que una vez que el CCEPL reciba la notificación de la denuncia debe presentar la documentación a través de su representante legal.

Por su parte, Elvin Santos, jefe de la bancada liberal, manifestó que reciben con mucho agrado la admisión de la denuncia por parte del TSE y que hay pruebas suficientes en favor de los expulsados, que hay elementos que dan fe de los derechos que les fueron violentados.

"En estas situaciones tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine. No estamos dispuestos a llegar a ninguna situación que nos divida. Solo pedimos que la ley prevalezca".

Además agregó que con la expulsión de los diputados, "es vez de unir a Honduras, ellos (CCEPL) están enfocados a tiempo completo a dividir y a tratar de ensuciar la imagen de honorables ciudadanos. Hago una denuncia formal: ellos están utilizando recursos del partido para iniciar y pagar campañas que denigran a los diputados que están en contra de los intereses que ellos persiguen con tiranía".

"Tenemos información y pruebas de que están utilizando filmaciones dentro del CCEPL para después hacerlas virales y le pagan a personas, hay perfiles falsos para atacar a personas honestas".

Para concluir, Santos señaló que con estas acciones si no reflexionan las autoridades del PL, lo van a llevar a la destrucción. "Están actuando bajo un lineamiento de estatutos y reformas ilegales porque nunca fueron presentadas al TSE. Ellos no siguieron la ley electoral y deben ser sancionados, no tienen facultades para expulsar a nadie. Esto que estamos haciendo es una alto. No van a volver a expulsar a nadie nunca mas. No van a seguir violentando la ley".