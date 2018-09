En escuelas prevendrán que los niños emigren

Tegucigalpa, Honduras

Save the Children y el Gobierno de Canadá lanzaron un proyecto orientado a crear oportunidades y prevenir la migración irregular de menores no acompañados afectados por la violencia y la pobreza.

El proyecto, denominado Creación de oportunidades y prevención de la migración no acompañada de niños, niñas y adolescentes (Creo) , y cuya duración será de dos años, es financiado con un poco menos de un millón de dólares por Canadá y será ejecutado en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Mariano Planells, director ejecutivo de Save the Children en Honduras, dijo que más de 175,000 menores hondureños no acuden a la escuela, ya que la pobreza y violencia que afecta al país les obliga a emigrar en busca de mejores oportunidades. Expresó su preocupación por “la migración en condiciones no responsables, no seguras” y que expone la vida de lis niños hondureños.

Señaló además que el 44% de las familias hondureñas viven con un dólar al día y el 68% están en “pobreza total”.

Planells indicó que Save the Children trabajará con docentes hondureños en la prevención de la migración irregular de menores, y destacó la importancia de “concienciar” a los niños y sus padres sobre los peligros que hay al intentar cruzar la frontera ilegalmente desde Centroamérica y México hacia Estados Unidos.

“No hay duda que el nivel de pobreza en el país pone en condiciones complicadas a las familias hondureñas”, enfatizó el ejecutivo de Save the Children, quien señaló que “más de 8,000 niños” han sido deportados este año.

El ejecutivo de Save the Children prevé un mayor flujo de hondureños indocumentados, especialmente pequeños productores de café afectados por los bajos precios del grano.