Mujer engaña a una madre para robarle a su bebita de 24 días de nacida

San Pedro Sula, Honduras.

Una madre vive momentos de angustia porque una mujer que se hizo pasar por su amiga le robó su bebita de 24 días de nacida.

El robo de la niña ocurrió en el centro de salud Miguel Paz Barahona, en el barrio Medina, hasta donde llegó Glenda Marina Sandoval junto con su recién nacida y la supuesta amiga.

La madre contó que dio a luz en el hospital de Tela, pero la bebé fue trasladada al hospital Mario Rivas para operarla del corazón.

En los 22 días que estuvo internada conoció a la mujer que se hizo llamar Cinthia, quien se supone cuidaba a una paciente que estaba en la misma sala donde se recuperaba la bebita.

“Nos dieron de alta y fuimos a la Gran Central de Buses para dirigirnos a Tela, pero ella se ofreció a llevarme a comprar una leche especial para la niña, porque dijo que tenía una amiga que la conseguía más barata, por lo que me llevó al centro de salud. Cuando fui al baño me dijo que le dejara mi hija y al salir ya no estaba, la buscamos por todo el lugar”.

La madre puso la denuncia en la Policía, pero pide a las autoridades que por los videos de la terminal de buses y del centro de salud identifiquen a la mujer. La niña tiene una cicatriz en el lado izquierdo del cuello, las personas que tengan información pueden llamar al número 9710-2103.