Abastecen con insumos quirúrgicos el Hospital Escuela

Tegucigalpa.



Con el fin de evitar la suspensión de cirugías en el Hospital Escuela Universitario (HEU) de Tegucigalpa, autoridades abastecieron de insumos quirúrgicos este centro hospitalario.



Los doctores de este hospital y el Colegio Médico de Honduras (CMH) anunciaron el miércoles que iban a suspender las cirugías debido al desabastecimiento que hay en el sanatorio.



La protesta de los galenos fue escuchada y un después ya se abasteció el Almacén Central, informaron las autoridades.



Octavio Sánchez, secretario de Salud, aseguró que ya está ingresado el material médico quirúrgico al HEU, por lo que se debía suspender el anuncio que hicieron los cirujanos.



Suyapa Figueroa, presidenta del CMH, había anunciado el miércoles la decisión de los doctores porque "no se está operando porque los colegas no quieran trabajar, es porque no tienen con qué trabajar, son condiciones infrahumanas en la que se está atendiendo".



Figueroa aseguró que en el hospital ni siquiera había jabón para lavarse las manos, así como la mayor parte de insumos que se necesitan para realizar cirugías.