Igor Garafulic espera el regreso del Partido Liberal al diálogo

Nueva York.



A pesar de que ayer el Partido Liberal anunció que abandonaba el Diálogo Político en Honduras, Igor Garafulic espera que después del Feriado Morazánico, los liberales retornen a las cuatro mesas técnicas de diálogo.



El representante de las Naciones Unidas en Honduras y mediador del diálogo, reveló que Maribel Espinoza, delegada del Partido Liberal en el diálogo le informó sobre la decisión que habían tomado.

LEA: Partido Liberal se retira del Diálogo Político

Sépalo El Partido Liberal se retiró del diálogo político luego de haberse aprobado la intervención del RNP.

"Soy súper preciso, ayer la dirigente del Partido Liberal, Maribel Espinoza, nos comunicó que el partido estaba 'temporalmente suspendiendo su participación'; yo lo que cito es lo que me han dicho los dirigentes del partido", dijo Garafulic en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.



Explicó que "es una suspensión temporal porque llevábamos un mes de diálogo, varias sesiones y hay cincuenta temas que se están discutiendo allí y es mucho lo que se ha avanzado".



De forma positiva agregó que "todos los partidos han mandado a su mejor gente. Lo que me cuentan los mediadores internacionales es que ya hay posibilidades de encontrar consensos".

LEA: Juran los miembros de la junta interventora del RNP



Garafulic recordó además que espera el reintegro de los liberales a las mesas técnicas porque "lanzamos un diálogo que no es eterno; hay dos meses para trabajar, para mostrar resultados, no es un diálogo para perder ni ganar tiempo".



Sobre la intervención del Registro Nacional de las Personas, el diplomático opinó que "una cosa es nombrar a los tres que son los interventores, pero yo he estado en reuniones en que hay once cosas más para mejorar en ese registro y de las once es lo que se ha estado hablando en el diálogo".