Nuevos regímenes de Seguro Social no reciben fondos por falta de nueva ley

Tegucigalpa, Honduras

El retraso en la aprobación de la nueva ley del Seguro Social ha generado que no se destine el dinero de los cánones de las concesiones para proyectos de reducción de la pobreza, entre otras repercusiones, según German Leitzelar, interventor del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

770,000 afiliados tiene el Instituto Hondureño de Seguridad Social, luego de que en 2014 registrara unos 400,000 derechohabientes, de acuerdo con la interventora.

La Ley Marco del Sistema de Protección Social aprobada en septiembre de 2015 ordena que el 20% de los cánones de las nuevas concesiones generadas a partir de la vigencia de la norma sean destinados al Fondo de Solidaridad y Protección Social.

También recibirá el 15% de la rentabilidad de las empresas a las que se les eliminen exoneraciones fiscales.

Este fondo debe ser manejado por el régimen del Piso de Protección Social, uno de los nuevos cinco que crea esa legislación.

Para que funcionen se tienen que poner a operar los nuevos órganos de gobierno del IHSS que están establecidos en la Ley Marco del Sistema de Protección Social.

No obstante, sin una nueva ley del Seguro Social esas nuevas entidades de control no pueden operar y, por consiguiente, se pierden una serie de beneficios sociales, lamentó Leitzelar. “Sin una nueva ley no funcionan los entes que regulan el Seguro y sus demás programas”, remarcó el interventor.

El régimen del Piso de Protección Social se aplicará, además, para que niños pobres gocen de un ingreso básico, transferencias condicionadas, implementos básicos escolares, por ejemplo.

Gobierno

La nueva estructura del IHSS la conformarán el Consejo de Seguridad Social (CSS), el directorio de especialistas; los gerentes de cada uno de los seguros; comités técnicos especializados y sistemas de auditoría y control.

6,399 millones de lempiras es el valor del desfalco que registró el IHSS durante el gobierno del expresidente Porfirio Lobo y por eso fue intervenido.

Estas dependencias sustituirán a la dirección ejecutiva y a la junta directiva. Desde 2014, el IHSS es dirigido por una junta interventora nombrada tras el desfalco de L6,399 millones durante el gobierno del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014).

La nueva ley del IHSS debió de aprobarse 18 meses después de la aprobación de la Ley Marco del Sistema Social, según esta norma.

El Poder Ejecutivo mandó al Congreso Nacional la iniciativa de ley en 2016, tras haber sido consensuada en el Consejo Económico Social (CES), pero el Legislativo la tiene engavetada.

Regímenes

El actual estatuto del Seguro Social estipula tres regímenes: Invalidez Vejez y Muerte (IVM), que abarca el sistema de pensiones; Enfermedad y Maternidad (EM), que se encarga de la atención médica; y el de Riesgos Profesionales.

La Ley Marco del Sistema de Seguridad Social crea cinco nuevos: el Piso de Protección Social; Seguro de Previsión Social; Seguro de Atención de la Salud; Seguro de Riesgos Profesionales; y el de Seguro de Cobertura Laboral.

Beneficios congelados por falta de nueva Ley del Seguro Aportación régimen del piso de protección social:

Otorga una serie de beneficios aparte de la asistencia sanitaria y de las pensiones y no es contributiva, es decir, no se genera por aportación del afiliado, sino por otras fuentes. Pensiones PILAR DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA: El régimen de Previsión Social tiene por objeto garantizar los medios económicos de subsistencia, ante la ocurrencia de la invalidez, vejez o muerte. Es contributivo. Cotización PILAR COMPLEMENTARIO DE CUENTAS INDIVIDUALES:

Permite al derechohabiente cotizar de forma voluntaria un valor adicional al legal para que aumente su derecho de pensión una vez que se retire.



Becas asistencia paralos niños Por medio del régimen de Piso Protección Social se destinarán recursos para financiar becas a niños pobres , así como otras asistencias reguladas. Coberturas Unidades prestadoras: Hospitales y clínicas privadas autorizadas para dar atención sanitaria a derechohabientes sin costo adicional, pues esos beneficios los gana por medio de sus cotizaciones y las del sector privado.



Derechos nuevos afiliados: El Seguro Social podrá afiliar a personas que no tienen ese derecho por no laborar en una empresa, como taxistas, amas de casa, vendedores ambulantes y pequeños empresarios.

Afiliados

El Instituto Hondureño de Seguridad Social cuenta con unos 770,000 afiliados, quienes cotizan al sistema por pertenecer a una empresa. Abonan con base en deducciones de un salario mínimo como techo.

Pero mediante el régimen del Piso de Protección Social se podrán incorporar otros sectores, siempre y cuando se apruebe la nueva norma del Seguro, expresó Leitzelar.

“Yo quiero incorporar a todos los taxistas, a todos los lustrabotas, eso se hace mediante un estudio actuarial, pero siempre que se apruebe la ley de Seguro”, explicó.

Asimismo, debido a que no se aprueba esa norma, no se puede poner en marcha la Red de Unidades de Prestaciones de Servicios, creadas en la Ley Marco del Sistema de Protección Social, que consiste en la contratación de clínicas y hospitales privados que podrán atender a derechohabientes.

Según la Ley Marco del Sistema de Protección Social, las administradoras de salud contratadas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, deben garantizar, a través de su Red de Unidades Prestadores de Servicios de Salud, la capacidad de atender completamente las prestaciones y servicios requeridos por el Seguro de Atención de la Salud.

“Estamos hablando que un derechohabiente puede decidir si se atiende en un hospital privado que quiera ser parte de la red y se le debe de dar la atención completa porque ya ha pagado mediante su cotización”, dijo.