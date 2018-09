Un 30% aumenta la diabetes tipo 2 en niños por obesidad

San Pedro Sula, Honduras.



La mayoría de casos de diabetes en niños y adolescentes son del tipo 1, cuyo origen es genético, pero en los últimos cinco años han aumentado al menos un 30%



En San Pedro Sula y el país en general, los casos de diabetes tipo 2 en este grupo de edad son consecuencia de los cambios de hábitos de vida y el aumento del sobrepeso y el sedentarismo, concluyen los especialistas.



Óscar Zúniga, pediatra endocrinólogo, participó ayer en el cierre del segundo Simposio Internacional de Diabetes e Hipertensión, dijo que a diferencia de otros países de Latinoamérica, en Honduras el diagnóstico de casos, por ahora, sigue siendo extraordinariamente raro, pero no se puede evadir el hecho que es un problema que está en crecimiento.



El especialista considera que si bien la prevención debe empezar desde el hogar, es importante que se adopte una estrategia dinámica a nivel de Gobierno. Una que sea implementada en los centros educativos orientada a regular la venta de alimentos concentrados y que impulse la práctica de más actividad física durante la jornada de clases.



Mario Valladares, presidente de la Asociación Médica Sampedrana, dijo que un 10% de quienes viven en esta ciudad, es decir, unos 100,000 habitantes, sufren de diabetes, y un 2% o 3% son menores.



“Aún estamos a tiempo de que esto no sea un fenómeno que no podamos parar. Este tipo de eventos sirven para actualizar en nuevos tratamientos y procedimientos para los pacientes, pero también para concienciar a los estudiantes y profesionales para que trabajen en la prevención dentro de su entorno”, expresó Valladares.