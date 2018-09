Uniformados no serán beneficiados con amnistía

Tegucigalpa, Honduras.



Las Fuerzas Armadas (FF AA) y la Policía Nacional pidieron su exclusión de los beneficios de una eventual amnistía que está a punto de ser aprobada por consenso en el nivel de alzada del diálogo nacional y que formará parte de un paquete de tres o cuatro temas que serán anunciados la próxima semana antes de ser remitidos al Congreso Nacional.



El representante de la fuerza del expresidenciable Salvador Nasralla, Antonio García, informó que los militares y policías quedarán fuera de la amnistía porque así lo pidieron ellos, aunque en un principio el Partido Nacional y el sector Gobierno habían solicitado incluirlos como una condición para apoyar el proyecto.



Sin embargo, hubo un giro en la posición del sector Gobierno luego de reflexionar que si beneficiaba a las fuerzas del orden y a los efectivos de la Policía Militar del Orden Público tácitamente estaba aceptando la violación de los derechos humanos, dijo García.



De forma que si la amnistía se aprueba, los beneficiados serán los detenidos por participar en el saqueo al comercio y por provocar daños a la infraestructura.



“Los militares dijeron que ellos no quieren la aministía, que no la necesitan, que sería aceptar violaciones a los derechos humanos y que cualquier policía acusado que se defienda en los tribunales y que salga libre o culpable”, expresó García.“Esto le quita una condicionante a la amnistía porque el Partido Nacional había dicho que querían apoyarla siempre que se incluyera a los militares, pero los militares dijeron no, gracias”, añadió.



Bajo ese contexto, un miembro del Partido Nacional reconoció que si los militares y policías son favorecidos y como ellos son parte del Gobierno prácticamente sería un reconocimiento que hubo violación.



Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló que durante las manifestaciones hubo 23 muertos y varios heridos.