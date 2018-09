Mujeres realizan plantón frente al IHSS para exigir mejor atención

San Pedro Sula, Honduras.



Miembros del Colectivo de Mujeres Hondureñas realizaron ayer un plantón de dos horas frente al Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss).



La manifestación era con el propósito de exigir una mejor calidad en las atenciones médicas, abastecimiento de medicamentos e insumos para las cirugías y menos tiempo para las citas que dan a los derechohabientes.



María Luisa Regalado, directora ejecutiva de la organización, dijo que además están solicitando la emisión inmediata de los dictámenes de reubicación de trabajo por enfermedad, los cuales son más de 150 aproximadamente.



“Esos son los que llegan a nosotros, pero imaginamos que son muchos más. Las autoridades del Seguro Social no pueden estar jugando con la salud del pueblo”, alegó Regalado.



Aseguró que hay muchas trabajadoras de diferentes empresas a las que se les ha agravado su enfermedad por no ser reubicadas a un puesto que no ponga en riesgo su salud.



Paula Urbina aseguró que debido a la actividad laboral que desarrolla desde hace 18 años sufre de tendinitis del manguito rotador con un nivel de daño del 20%, pero por no tener el dictamen del Seguro Social no pueden moverla de puesto en donde labora.