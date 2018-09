Evelio Reyes: “La reelección debe ser regulada”

Tegucigalpa, Honduras

Para el pastor Evelio Reyes, líder espiritual de la iglesia Vida Abundante, la reelección presidencial debe ser regulada porque no es bueno que “quede en el aire”.

“A la reelección hay que tomarla por los cuernos y regularla, pues no es bueno que quede en el aire”, sostuvo al señalar que tarde o temprano este asunto se debe revisar. Solo espero que se haga lo mejor para que no retrocedamos y que vayamos para adelante, afirmó.

La mejor forma para resolver esta situación es una consulta popular para que el pueblo decida, “pues ninguna ley es una receta”, planteó.

Para el pastor, la ley es una cosa viva que se debe ir adaptando y revisando en forma continua.

“Hay un principio bíblico que dice que ‘no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre’”, dijo.



En ese sentido, no es el hombre para las leyes sino las leyes para el hombre, es decir, las leyes son para que sirvan a los hombres, explicó Reyes.

Hay que liberarnos de las mismas, para que en toda confianza poder legislar y regular, pues hay gente pensante y podemos tomar con libertad el asunto, puntualizó.

Reyes confesó que por mucho tiempo se opuso a la reelección, porque eso requiere madurez política y ciudadana, si no, es un riesgo. “Estoy a favor de que se revise y se legisle para que no quede eso en el aire”.