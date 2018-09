"No tratar las aguas en San Pedro es un problema nacional"

San Pedro Sula, Honduras

El abogado Roque Pascua mostró su preocupación por la contaminación de las aguas de los ríos por la falta de plantas de tratamiento. Pascua, que conoce detalles de la concesión gracias a su trabajo como regidor y comisionado de tierras en la Municipalidad (administración 2006-2010), explica que es momento de solucionar el problema, pero aclara que no se logrará peleando.

Han pasado 17 años de la concesión de agua y SPS sigue sin plantas de tratamiento, ¿qué opina?

San Pedro es una ciudad muy adelantada, pero no tener plantas de tratamiento no solo perjudica a la ciudad, sino que al tirar las aguas residuales al río Chamelecón afecta a comunidades del Valle de Sula, y una de las más dañadas es Puerto Cortés, pues el Chamelecón desemboca allí y tiene acceso a la Laguna de Alvarado. Me parece que esta situación debe haber sido resulta desde mucho tiempo, y si bien es cierto que la Municipalidad está obligada a facilitarle a Aguas de San Pedro los predios para hacer las plantas, es de recordar que este término se usó después porque antes lo que se construiría serían lagunas de oxidación, pero se cambió de término.

¿Y qué ha pasado con esos terrenos?

Entiendo que ya fueron entregados tres predios. Hay que tomar en cuenta que la Municipalidad aunque tenía mucha tierra como ejidales, la Ley de la Propiedad vino a quitarles todas esas tierras a San Pedro Sula.

Los municipios se quedaron sin ejidos con la Ley de la

Propiedad.

¿Debe ser prioridad este tema para las autoridades?

Definitivamente, todas las ciudades grandes tienen sus plantas de tratamiento y no se puede seguir depositando los desechos y aguas residuales en el río Chamelecón porque la contaminación es grande en la ciudad.

¿Qué recomienda a la concesionaria y la Municipalidad? ¿Se percibe una mala relación?

Nunca ha existido una buena relación. Aguas de San Pedro nunca ha presentado un informe financiero y está obligada a hacerlo, ellos dicen que han invertido millones, pero yo que fungí como regidor nunca vi un estado financiero.

Sin embargo, el asunto no es de ponerse a pelear, sino de buscar una solución. Construir las plantas no es barato, y aunque nos cueste tendremos que hacerlo, no todo se resuelve pidiendo.

Pero el consultor ha dicho que vía tarifas esas plantas son impagables. ¿Qué cree usted?

Es que depende, hay que ver qué plantas de tratamiento quieren construir, pues en un principio se pensó en una planta de tratamiento única y luego en varias por sectores, eso facilitaba y abarataba las cosas. Si se tardan, en cinco años los costos serán mayores. Este es el momento en que la Municipalidad y Aguas de San Pedro deben sentarse y encontrar una solución. Esta situación se ha convertido en un problema nacional, ya no es local, puesto que está afectando a otros municipios del Valle de Sula.