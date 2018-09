"Alguien tiene fiscales comprados": Jesús Mejía, tras requerimiento en su contra

Tegucigalpa, Honduras.

Molesto reaccionó este jueves Jesús Mejía, quien funge como gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), después de que fuera acusado por desobediencia a una orden judicial por la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público

Mejía es señalado por no acatar una orden judicial que indicaba restablecer en su puesto al gerente de Distribución, identificado como Rodolfo Raúl Díaz, quien había sido desplazado por Mejía al área de Planificación. Después de ese cambio, un juez le ordenó restablecerle en el puesto, pero según la Fiscalía, Mejía nunca acató la orden.

"A mí me sorprende hasta dónde llegan los niveles de corrupción que se pueden dar en nuestros órganos de justicia, por ejemplo lo que está pasando en el Ministerio Público, yo espero que la Ufecif (Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción) intervenga el Ministerio Público para que vean los tentáculos de corrupción que están a lo interno de él", dijo Mejía, al enterarse del requerimiento fiscal en su contra.

El gerente de la estatal eléctrica dice que "la ley tiene materia penal y materia administrativa, la cual debe de abordarse en el caso correspondiente, si alguien tiene comprados a fiscales dentro del Ministerio Público yo quiero que identifiquen quién es el fiscal que se ha prestado para este acto de corrupción".

Mejía dice que está "seguro" de que el Fiscal General, Óscar Chinchilla, "se dará cuenta de que hay un manipuleo en la ley".

El gerente de la estatal alegó que está siendo acusado por colocar en otro puesto a un empleado ineficiente.

"Es un empleado, dentro de la empresa, al que se le quitó de su puesto porque no hacía bien su trabajo", manifestó.

Argumentó que "el gerente de Distribución de nuestra empresa debía ser un ingeniero eléctrico, y esa persona era ingeniero industrial que había aprendido de ingeniería eléctrica, entonces decidimos colocar a otra persona de mucha experiencia para que ocupara su puesto. Y a esa persona se le pasó a Planificación porque los ingenieros industriales somos muy buenos en planificación".

Mejía explicó que el empleado no se quedó de brazos cruzados y "fue a solicitar ser restablecido en el puesto y un juez resolvió que se le reincorporara, en la misma silla y en el mismo puesto del otro.

Solo acá se ve cómo opera la corrupción dentro el sistema de justicia".

Mejía, tras el revés del juez, manifestó que tuvo que tomar cartas en el asunto.

"Al final lo que vimos es que esa persona no quería trabajar, y como no quería trabajar y estábamos en un proceso de transformación, se eliminó el puesto de jefe de Distribución; obviamente se le canceló a él", expuso.

Acusación

El funcionario público es acusado por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y de abuso de autoridad.



El caso de Jesús Mejía no lo conoce un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ya que el cargo que ocupa el imputado no es considerado como de alto funcionario.



A Mejía se le requiere para rendir cuentas por el expediente número 2665-2018 que conoce la jueza Dariela Galo, el cual refiere a que el gerente de la Enee entró en desacato al no cumplir un fallo emitido por un juez que ordenó el reintegro de Raúl Díaz, jefe de distribución de la empresa estatal.



Ahora el funcionario del Gobierno deberá comparecer ante la jueza para desvirtuar las acusaciones. El gerente de la Enee tendrá que presentarse a audiencia de declaración de imputado. Lorena Cálix, vocera del Ministerio Público, informó que por los delitos que Mejía es acusado permiten medidas distintas a la prisión preventiva.