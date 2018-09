Defensor de Fredy Nájera solicita retirarse del caso

Tegucigalpa, Honduras

En una declaración jurada entregada a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Víctor E. Rocha, defensor del diputado Fredy Renán Nájera Montoya, anunció a la jueza Lorna Schofield, su moción de retiro de la defensa del acusado.

5 años de investigaciones documentó la Agencia para la Administración para el Control de Drogas (DEA), contra Fredy Renán Nájera.

El escrito plantea los puntos por los cuales el abogado ha decidido retirarse y no continuar como defensor en el proceso que enfrenta el hondureño en Estados Unidos.

“Celebré un acuerdo con el acusado para entregarlo a las autoridades de los Estados Unidos con el fin de comparecer en el Tribunal de Distrito Sur en Nueva York. Me contrataron para ayudarlo en la resolución de su caso”, explica Rocha en la carta enviada a la Corte.

El defensor asegura que ha intentado llegar a acuerdos con Nájera para determinar su continuidad para el juicio que enfrentará en diciembre, pero hasta ahora no se ha concretado ningún acuerdo y tampoco el hondureño ha contratado un abogado para que lo represente en ese proceso.

Se rompieron negociaciones

En el punto tres del escrito enviado por Víctor Rocha, explica que las negociaciones que desde el mes de marzo se establecieron con la Fiscalía de Nueva York se rompieron.

Alianza Se acreditó durante el seguimiento que dieron las autoridades norteamericanas al exdiputado, asegurando que utilizó su cargo para facilitar el trasiego de droga para el país destinado al Cartel de Sinaloa.

“Las negociaciones del acuerdo de culpabilidad con el Gobierno se rompieron en junio de 2018 y está incluido en el expediente. Sigo representando sus intereses hasta el momento previo al juicio. Hasta la fecha, el acusado no ha podido contratar a un abogado para el juicio que se sigue en esta causa”.

Rocha es claro al afirmar en el escrito que ha intentado diligentemente preservar y defender los intereses de Nájera antes del juicio, pero no fue contratado para el juicio que iniciará el próximo 10 de diciembre a las 9:30 am en el Tribunal 705 del Juzgado de los Estados Unidos Thurgood Marshall, en Nueva York.

“La preparación previa y el juicio en sí son una responsabilidad tremenda que sería una carga para mí y para el personal de mi oficina. No he sido contratado para tal compromiso, ni me han proporcionado los recursos necesarios para la preparación de todo el proceso previo al juicio” destaca el defensor de Nájera.

Sin recursos. Si algo destaca Rocha en el escrito es que hasta ayer, Fredy Renán Nájera no ha tomado una decisión de su continuidad en la siguiente etapa del proceso o seleccionado un nuevo defensor para que continúe con su defensa hasta el final del juicio.

“Creo que el acusado no quiere o no puede proporcionar los recursos necesarios para preparar adecuadamente todo este asunto para el juicio”, explica en la moción presentada.

Fredy Renán Nájera, desde marzo guarda prisión en el Metropolitan Correctional Center de Nueva York.

Previo a que se rompieran los acuerdos pactados con la Fiscalía, había entregado varios documentos como parte de las negociaciones que había establecido desde su llegada a Estados Unidos.

Ahora el panorama para exdiputado hondureño es incierto porque deberá definir quién asumirá la defensa ante todos los actos preparatorios que desde este mes de septiembre la juez tiene programado previo a llegar al juicio en el mes de diciembre.

Fechas claves

18 de enero 2018

Acusado. La Fiscalía de Nueva York anuncia que Fredy Renán Nájera Montoya es acusado en Estados Unidos por conspirar para trasegar cocaína hacia ese país y usar armas prohibidas.



09 de marzo 2018

Entrega. Tras pactar acuerdos con su abogado Víctor Rocha se concreta la entrega de Nájera a las autoridades de Estados Unidos, se negocia acuerdos para bajar su condena.



12 de marzo 2018

Ausencia. No se presentó al juicio por asesinato programado en el Tribunal de Sentencia en Honduras, se desconocía que había negociado entregarse y que viajó a los Estados Unidos.



15 de marzo 2018

Entrega. Comienza a entregar información clasificada a la Corte del Distrito Sur de Nueva York como parte de los acuerdos pactados con la Fiscalía, pero ese avance para bajar su condena se rompió en el mes de junio.