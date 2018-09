Reabrirán cientos de expedientes de policías implicados en faltas

Tegucigalpa, Honduras

Cientos de expedientes de policías implicados en faltas y actos constitutivos de delito que quedaron archivados tras el cierre de la desaparecida Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) serán reabiertos y enviados al Ministerio Público para que se deduzcan responsabilidades o se proceda a su cierre administrativo.

54 millones de lempiras es el presupuesto asignado a la Didadpol para comenzar operaciones en Tegucigalpa y SPS.

Allan Argeñal Pinto, director de la Didadpol, confirmó a LA PRENSA que el lunes de la próxima semana se procederá a abrir el inventario de todos los expedientes que quedaron al cierre de la DIECP con el fin de proceder a su cierre si es que así compete o remitirlos a la Fiscalía especial que conoce los delitos cometidos por los uniformados.

Argeñal indicó que con esto se pretende limpiar los archivos de investigación y comenzar de cero una vez que la Didadpol comience formalmente sus operaciones a inicios o mediados de noviembre próximo.

La entidad investigativa de los miembros de la carrera policial comenzará a operar con al menos 70 empleados e inicialmente asignará 20 investigadores en Tegucigalpa y 10 en San Pedro Sula a cargo de un director nacional y un encargado regional.

Posteriormente, se abrirán dos oficinas más en La Ceiba y Choluteca para cubrir la región sur y atlántica del país.

El director de la Didadpol informó que por lo pronto están trabajando en la selección del personal que integrará la nueva entidad de asuntos internos policiales, para lo cual se formó una comisión especial de reclutamiento. Bajo este proceso se espera seleccionar a 51 personas para las unidades de investigación, transparencia, comunicaciones, finanzas, administración y otras unidades operativas de la institución.



Pruebas de confianza

El funcionario informó que todo el personal que se postule a los cargos sometidos a concurso será sometido a pruebas de confianza como el polígrafo, exámenes patrimoniales, psicológicos y toxicológicos.

Reglamento La Comisión de Depuración aprobó el reglamento de funcionamiento de la Didadpol, que especifica el régimen disciplinario de esa nueva entidad desconcentrada que dará continuidad al proceso de depuración policial.

La Embajada de Estados Unidos se ha ofrecido a colaborar en la aplicación del polígrafo y las pruebas patrimoniales, mientras que la Dirección de Medicina Forense realizará los exámenes toxicológicos.

El titular de la Didadpol adelantó que la persona que repruebe en cualquiera de las pruebas de confianza quedará descartada para integrar el nuevo organismo de investigación.



Continuidad

Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial de Depuración de la Policía, consideró que la creación y puesta en funcionamiento de Didadpol dará continuidad al proceso de adecentamiento de ese cuerpo armado.

Para saber La depuración permanente es la clave para garantizar el orden, eficiencia y honradez en los organismos policiales.

“Este es un paso trascendental y permite darle seguimiento a los esfuerzos por limpiar la entidad y hacer respetar el régimen disciplinario y la ley”, dijo.

Asimismo, Rivera Pacheco manifestó que con el inicio de operaciones de la Didadpol “se inicia un proceso de institucionalización de la evaluación permanente de la idoneidad del personal policial y se le da continuidad al proceso de profilaxis”.

“Estamos garantizando que aquí no se va a depender de una comisión especial coyuntural, sino que (la Didadpol) queda incrustada en la estructura del Estado como una dependencia que garantizará que quien la hace la paga dentro de la Policía Nacional”, explicó el representante de la sociedad civil.

Proceso de expulsión

1El proceso disciplinario de un miembro de la carrera policial comenzará con la investigación que permitirá determinar si incurrió en faltas leves, graves o muy graves.



2Las sanciones por la comisión de una falta no podrá aplicarse sin antes haber agotado el procedimiento disciplinario administrativo que comprenden las investigaciones pertinentes, las audiencias de descargo y evacuación de las pruebas.



3El ejercicio de una acción penal, civil o administrativa contra un policía no debe impedir que simultáneamente se inicie o continúe un procedimiento administrativo por los mismos hechos.



4La etapa de indagación del proceso disciplinario tiene un término no mayor de 75 días hábiles contados a partir de la fecha en que se tuvo conocimiento del hecho.



5Concluido ese período de 75 días, la Didadpol elevará a la Secretaría de Seguridad el dictamen técnico con la recomendación dentro de 10 días.



6Posteriormente, la Secretaría de Seguridad procederá a emitir la resolución que corresponda para cancelar justificadamente o disciplinar las faltas cometidas en un término de 15 días hábiles.



7Una vez notificado el agente u oficial sancionado tiene derecho a interponer un recurso de reposición o acudir ante lo contencioso administrativo en 15 días.



8En el caso de que no se encuentre méritos se procederá a archivar el expediente debidamente foliado sin más trámite.



9El término para que la autoridad aplique sanciones a un inculpado por faltas leves, graves o muy graves o cualquier otra amonestación prescribe en un término de 30 días calendario contados a partir de la fecha en que se agotó la vía administrativa.