Con rótulo en mano, Ricardo Álvarez reafirma que quiere ser presidente de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El exalcalde de Tegucigalpa y actual Vicepresidente de la República, Ricardo Álvarez, reafirmó en las últimas horas que desea ser presidente de Honduras.

Esta aseveración es de conocimiento público; si embargo, el exedil la reafirmó a través de un rótulo que presentó ayer por la noche en el programa capitalino 30/30 que dirige Edgardo Melgar.

"Voy a ser presidente. Desde que tengo 18 años lo he dicho", manifestó en el instante en que mostraba un cartel con el dibujo de una bandera de Honduras y el mensaje: "Voy a ser presidente".

Otro rótulo exhibido por el exedil capitalino.

En dicho programa, el nacionalista habló de su movimiento social denominado "Solidaridad", el cual según él, no tiene tintes políticos y que no es como los otros políticos, que él no esconde su deseo de ser presidente de Honduras.

Además expuso sobre el Trans 450, lo cual generó controversia al afirmar que son los transportistas quienes no quieren que funcione el mencionado proyecto.

Cabe señalar que Álvarez fue precandidato designado a la presidencia en 2014.