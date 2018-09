“Hoy tenemos la ruta clara hacia el desarrollo”: JOH

Tegucigalpa, Honduras.



El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, afirmó ayer con orgullo, en el marco del 197 aniversario de emancipación política, que Honduras camina hacia el desarrollo con justicia social.



“Hoy tenemos una ruta clara hacia el desarrollo económico con justicia social, particularmente aquellos compatriotas que viven en extrema pobreza”, enfatizó en su discurso conmemorativo a la independencia frente a una estatua del prócer Francisco Morazán, en la sede del Banco Centroamericano de Integración Económica.



Hernández fue acompañado por su esposa, Ana García; el pleno de la alcaldía de Tegucigalpa encabezado por su alcalde, Nasry Asfura; funcionarios del Gobierno, diputados, autoridades militares y los embajadores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, entre otros invitados.





“Hoy tenemos un país que está trabajando como nunca antes por transformar su sistema de salud y educación”, subrayó Hernández. El gobernante resaltó los avances que ha tenido Honduras en los últimos años en materia de infraestructura, la lucha contra la pobreza, la inseguridad y el narcotráfico, entre otros flagelos.



La ceremonia incluyó la izada de las banderas de los cinco países centroamericanos que el 15 de septiembre de 1821 se independizaron de España y la lectura del Acta de Independencia por parte del alcalde de Tegucigalpa.



“Esta es la Honduras que soñaron nuestros padres de la patria y esta es la Honduras que estamos construyendo. Esta ya no es la Honduras del olvido y de la desesperanza”, expresó Hernández.



Señaló, además, que la Honduras de hoy es “diferente”, que “enfrenta grandes desafíos” y va “por el camino bueno”.



También hizo un llamamiento al respeto y a la hermandad entre los hondureños. “Respetémonos unos a otros; querámonos como hermanos y de la mano de Dios todos juntos vamos a salir adelante”, puntualizó el gobernante hondureño.



No volverá a reelegirse



El mandatario también confirmó por primera vez que no volverá a aspirar a la presidencia para un tercer periodo.





“Mi ciclo como Presidente termina en este periodo. No volveré a participar como candidato presidencial. Ahora lo que podré hacer es ayudar dando asesoría, porque después de estar en estos cargos es normal que lo busquen a uno para consejo.



Mis participaciones como candidato presidencial terminaron. Ya solo cumpliré este ciclo tratando de hacerlo lo mejor posible”, afirmó.



El mandatario volvió a recordar los logros de su gobierno. “Hoy el mundo nos conoce por ser el país del “milagro” al haber reducido en 50% los homicidios en tan corto periodo. Hoy el mundo nos conoce por ser el país que le declaró la guerra sin tregua al narcotráfico y a las maras y pandillas”, recalcó.





El gobernante señaló que hace seis años Honduras era el país más violento del mundo, con una tasa de homicidios de casi 90 por cada 100,000 habitantes, pero que esa cifra se ha reducido en un 50%. “Esta es la Honduras que tropieza pero es incansable y valiente, la Honduras que no conoce la derrota; esta es la Honduras de todos, de cada uno de nosotros”, añadió.