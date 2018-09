Exconsejeros recuperan su libertad tras 38 días presos

Tegucigalpa, Honduras

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia admitió ayer un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado a favor de los exmiembros del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, afirmó que el Supremo admitió el recurso de amparo con suspensión del acto reclamado, con nueve votos a favor y seis en contra, a favor de Rivera y los otros exdirectivos del Consejo de la Judicatura.

14 de abril Los exconsejeros se defendían en libertad ya que la jueza les dictó medidas sustitutivas contrarias a la prisión. Entre ellas estaban firmar todos los viernes el libro de control de medidas y no salir del país.

El recurso fue presentado por las defensas técnicas de los exdirectivos para que se eliminara la prisión preventiva confirmada por la Corte de Apelaciones el pasado 8 de agosto, añadió.

Rivera, quien está en prisión desde el 8 de agosto y fue presidente del Consejo de la Judicatura, es acusado de “131 delitos de abuso de autoridad y 60 de malversación de caudales públicos”, según la denuncia de la Fiscalía hondureña.

Además, son acusados los exdirectivos Teodoro Bonilla, exvicepresidente del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial; Celino Arístides Aguilera, José Francisco Quiroz, Liliam Maldonado y Julio César Barahona.

27 de julio

La Corte de Apelaciones emitió una resolución sobre la revocación de medidas a los exconsejeros. A la semana siguiente, la defensa interpuso un recurso de reposición, pero se declaró sin lugar y se ratificó la prisión.

Todos los exdirectivos, excepto Bonilla, quien cumple desde septiembre de 2017 una pena de seis años de prisión por intentar incidir en sentencias a favor de dos familiares suyos procesados por blanqueo, se podrán defender en libertad.

No se ha informado oficialmente cuándo los beneficiados saldrán de prisión con el amparo.

Bonilla, quien es acusado de 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad, cumple desde septiembre de 2017 una pena de seis años de prisión por intentar incidir en sentencias a favor de dos familiares suyos procesados por blanqueo.

Según la denuncia, los acusados tramitaban viáticos para asistir a “supuestas giras de trabajo” en Honduras y en el extranjero y en “576 ocasiones los mismos no realizaron los viajes y tampoco devolvieron el dinero de gastos de viáticos”.

Los acusados “calendarizaron en 2015 presuntas giras de trabajo durante unas 46 semanas, incluyendo días feriados, períodos de vacaciones y en días inhábiles como fines de semana”, añade la denuncia.

Se suspende proceso. German Amador, abogado de uno de los exconsejeros, dijo que con la admisión del recurso, además de la sustitución de la medida de prisión, invalida toda acción que pueda realizarse en el juzgado de primera instancia, como lo es el juzgado de letras en materia de corrupción con respecto al auto de formal procesamiento.

“Este ya no remite el carácter de firme, por lo que toda acción posterior al auto de formal procesamiento, llámese audiencia preliminar o juicio oral y público queda suspendido. No pueden realizarse mientras el expediente no regrese a la Sala Constitucional y esta no se pronuncie sobre el fondo del amparo. Ellos dirán si procede o se deniega el auto de formal procesamiento”. Agregó que en torno a los exconsejeros no hay peligro de fuga ni riesgos de obstrucción de la justicia.