Sismo en Honduras sacude la zona central sin causar daños

Tegucigalpa, Honduras.



Un sismo sacudió este martes la zona central de Honduras sin que hasta ahora se reporten daños que lamentar, informaron autoridades hondureñas.



"El día de hoy se produjo un Sismo de magnitud 3.5 a las 7:23 am", indicó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en la cuenta de Twitter.



Se explicó que "El evento fue producto de fallamiento local en la zona denominada Depresión Central, en el centro de Honduras, no va a producir réplicas y no hay reporte de daños, no es un sismo considerado peligroso".

Hace cinco días una cadena de tres sismos de mediana magnitud sacudió a Panamá, Ecuador y Chile con minutos de diferencia. Afortunadamente no se reportaron daños.