El viernes arranca la feria de El Progreso

El Progreso, Yoro

Con un desfile en el que participarán reinas y madrinas, autoridades locales y representantes de las fuerzas vivas se inicia este viernes la Feria Internacional Progreseña (Ferinpro).

La actividad arranca en el parque Ramón Rosa. Su recorrido será por la calle del centro, salida al municipio de Santa Rita, culminando en la Plaza Ferinpro, en la Zona Militar en la colonia Bendeck.

En este sitio ya se encuentran funcionando los juegos mecánicos y hasta el 29 de este mes los progreseños y visitantes disfrutarán de una serie de actividades culturales y se deleitarán con varios conciertos con artistas internacionales como Eddy Herrera, entre otros.

Durante los últimos días, el comité de festejos que coordina el alcalde Alexander López ha venido desarrollando una serie de actividades previo al inicio oficial de la fiesta; entre ellas, la elección de las reinas de la Ferinpro: la soberana del adulto mayor es la maestra Albertina Muñoz de Palacios, representante del Club de Leones. El sábado se eligió a Claudia Mejía Dugall como reina juvenil y el domingo a la infantil Joely Licona Molina, eventos desarrollados en el Mall Megaplaza. Durante el tiempo que dure la celebración, las diferentes organizaciones públicas y privadas desarrollarán varias actividades, entre ellas se destacan las expoventas de la Cámara de Comercio y Asociación de Ganaderos de El Progreso (Agap), adonde habrá rodeos y conciertos rancheros.

La Iglesia Católica se prepara para celebrar el 24 de este mes el día de la patrona de Las Mercedes. El jefe de la Policía en El Progreso, John Cole, informó que tienen listo un plan de seguridad en la ciudad.

1 actividades en la feria

Viernes 14

5:00 pm. Desfile inaugural de la Ferinpro.

7:00 pm. Torneo de baloncesto en el gimnasio municipal Mercedes Morales.

Sábado 15

8:00 am. Expoventa de artesanía y comidas típicas en el parque Las Mercedes.

8:00 am. Bazar del Sábado.

8:00 pm. Fiesta bailable en la Cámara de Comercio.

8:00 pm. Concierto de Eddy Herrera en la Plaza Ferinpro en la Zona Militar.

Domingo 16

9:00 am. Competencia de motocicletas, saliendo del parque Ramón Rosa.

Viernes 21

7:00 pm. Festival gastronómico en el instituto Rómulo E. Durón.

Sábado 22

8:00 am. Expoventa de artesanía y comidas típicas en el parque Las Mercedes.

9:00 am. Competencia nacional de levantamiento de pesas en el gimnasio municipal Mercedes Morales.

Sábado 29

8:00 am. Feria empresarial. En horas de la tarde desfile de carrozas y el gran carnaval con 20 grupos musicales.