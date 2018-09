Con interpretación de amnistía esperan sanción del Ejecutivo

Tegucigalpa, Honduras

Tal y como lo solicitó el Poder Ejecutivo, ya se interpretó el proyecto de amnistía aprobado por el Congreso Nacional para beneficiar a ciudadanos obligados a pagar recargos o multas por deudas del Impuesto sobre la Renta (ISR), impuestos aduaneros, vehiculares y municipales.

Además Una vez sancionado el decreto por el presidente Hernández y publicado en el diario oficial La Gaceta, la amnistía abarca los últimos cinco años fiscales y vence el 31 de diciembre de 2018.

El diputado German Altamirano dijo que “esta interpretación evitará la revisión de notas de crédito una vez que se publique en el diario oficial La Gaceta. Se aprueba la interpretación que se había solicitado, el proyecto original se había aprobado en dos ocasiones”.

El parlamentario comentó que por tercera vez se pide una interpretación “debido a que a esta amnistía se pueden acoger todas las personas naturales o jurídicas que tengan pendientes multas, recargos o algún tipo de mora”.

Especificó que el problema fue “que como estaba la amnistía, las personas naturales o jurídicas pudieran cobrar desde los años anteriores a la SAR (Sistema de Administración de Rentas) una devolución o una nota de crédito en todo caso”.

La semana pasada, el presidente Juan Orlando Hernández informó al Congreso Nacional que no sancionaría el proyecto de amnistía mientras no se hiciera una interpretación para no perjudicar la recaudación de tributos.

“Ya queda claro que una vez pagados estos cargos o multas, el período fiscal queda cerrado.

Ahora que está la amnistía no tienen estas empresas que cobrarles a la SAR. Pero tampoco la SAR les cobrará las multas que les está perdonando”, indicó el diputado Altamirano.

“Creemos que este problema ya está solucionado”.