Unas 2,000 personas serán alfabetizadas en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.



“La educación es el arma más poderosa que tienes para cambiar el mundo”. El mensaje se lee en el cartel que portaba José Damario Murillo, un agricultor de 68 años.



En su aldea Baracoa lo conocen más como don Damas y su deseo de aprender es un ejemplo.



“A mí no me echaron a la escuela y este año decidí que voy a aprender a leer y escribir porque me han dado la oportunidad en la escuela nocturna 4 de Julio”, expresó el agricultor, quien se emociona cuando cuenta que ya puede escribir su nombre. Su maestra Binda Estela Cruz lo confirma.





“Entró en febrero y al mes ya podía escribir su nombre en molde y cursiva”, asegura.



La maestra dice que don Damas es un buen alumno y que en un mes ya estará leyendo porque ya reconoce sonidos y letras, además escribe su nombre y van ya por las últimas lecciones.



“Él está aprendiendo mucho, tiene buena letra y lo más importante es que tiene muchas ganas porque nunca falta a clase”, afirma la profesora.





Don Damas forma parte de las 5,593 personas en Cortés que serán alfabetizadas este año, de acuerdo con la meta de las autoridades educativas. El lema este año es La alfabetización en la era digital, pero en Honduras esto es únicamente eso, un lema, pues alumnos como don Damas no tienen ni siquiera teléfono y no sabe qué es una tableta o una computadora. Él confiesa que sí ha oído hablar de ellas.



Ayer, él participó en el desfile que realizaron más de 71 centros nocturnos y los que tienen programas alternativos de alfabetización conmemorando el Día Internacional de la Alfabetización.





Omar Cruz, enlace departamental de Educación, manifestó que tienen como meta para 2018 tener 5,593 alumnos y en San Pedro Sula alrededor de 2,000.



“Tenemos un gran reto como país porque apenas tenemos matriculados alrededor de 3,000 alumnos y con el rezago escolar, un poco más de 5,000; pero el reto es grande y se necesita el apoyo de todos”, dijo. Aseguró que los obstáculos que tiene la alfabetización es que quieren cobrar por aprender y también la inseguridad.