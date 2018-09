Cuatro nacionalistas ya perfilan candidaturas presidenciales

Tegucigalpa, Honduras.



Ocho meses después de la toma de posesión del presidente Juan Orlando Hernández, los nacionalistas ya comienzan a calentar motores para disputarse la candidatura presidencial en las elecciones primarias de 2021; aunque algunos de los involucrados no lo admitan públicamente.



El designado presidencial Ricardo Álvarez, el ministro de Desarrollo e Inversión Social, Reinaldo Sánchez, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y Nasry Asfura, actual alcalde capitalino, son los potenciales precandidatos presidenciales del partido en el poder, según las fuentes consultadas.



Sin embargo, por lo prematuro del caso, por estar el país en pleno diálogo nacional y por el interés de la cúpula del partido de crear un consenso para evitar las primarias que deriven en una candidatura única, algunos de los señalados, como Oliva y Asfura, han preferido abstenerse de pronunciarse sobre sus aspiraciones presidenciales.



El exalcalde capitalino Ricardo Álvarez admitió que, en efecto, está organizando un movimiento llamado Solidaridad, que comienza con acciones para buscar el bien común, sin pensar de momento en ambiciones presidenciales.



Fue el diputado nacionalista por Cortés Reynaldo Ekónomo y otros políticos que en las primarias de 2017 formaron parte de la corriente Salvemos Honduras (que lideró el exalcalde), quienes recién le propusieron a este que organice su movimiento. “Sí, es cierto que me han propuesto que considere iniciar un camino a la Presidencia, pero no les di una respuesta”, dijo el designado a HRN.



“No descarto que el otro año tomemos una decisión con las 298 fuerzas solidarias (estructuras municipales) que estarán constituidas”, afirmó Álvarez, quien llamará a su movimiento Solidaridad.



Reinaldo Sánchez, quien pasa a diario visitando comunidades para entregar ayudas sociales, dijo que no es el momento para pensar en candidaturas, aunque reconoció que él ya visitó ocho departamentos. Sugirió que en lugar de precandidaturas hay que ser responsables y pensar en cómo impulsar las reformas necesarias para garantizar el siguiente proceso electoral.