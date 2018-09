"Hay personas que son dueñas de 20 puestos y alquilan 19", aseguran vendedores

San Pedro Sula, Honduras

Un grupo de policías municipales y personal de Central de Abastos llegó al parque central decidido a recuperarlo de una manera pacífica.

Lograron mover algunos vendedores de frutas, lotería y otros puestos que estaban entre la calle peatonal y la quinta avenida.

Colocaron conos plásticos verdes para que los vendedores no se apostaran de nuevo, algunos recogieron sus cosas y otros tranquilamente se colocaron en el otro extremo en el mismo parque.

Los policías municipales se limitaron a decir que ellos tenían que hacer el trabajo de despejar el parque para que la gente pudiera caminar por las calles.

No hubo enfrentamientos, pero sí reclamos de ambas partes. Los vendedores que se ponen frente a los comercios y en el parque ni se inmutaron por el posible desalojo y siguieron vendiendo como si nada ocurriera.

Ellos fueron claros y explican que lo que les molesta es que los quiten de puestos que según ellos tienen años de ocupar y permitan que otros se ubiquen en esos sitios.

“Las autoridades saben bien cómo funciona esta situación y que uno debe pagar por estar acá, pero no hacen nada, entonces no pueden venir solo a quitarnos a unos y no a todos”, dijo uno de los buhoneros.

Denunciaron que el problema es que hay vendedores y dirigentes que tienen hasta 20 puestos de venta, alquilan 19 y ellos atienden uno”, afirman los mismos comerciantes informales. Además, las autoridades saben de esta situación, pero no dicen nada ni hacen nada, explican.

La dirigente de vendedores Yolanda Pérez fue contundente: “El parque se puede recuperar y despejar, pero poco a poco”.

Los mismos buhoneros denuncian una serie de situaciones que las autoridades deben investigar

No se refirió a las denuncias de los mismos vendedores, pero argumentó que ella lleva años trabajando en el ese asunto y desconoce ese extremo. Pero no solo se trata de despejar el parque, también el llamado es para que las autoridades limpien el lugar. Ayer varios barrenderos municipales explicaron que ellos no son encarados de lavar la fuente. “Nosotros solo recogemos la basura”, detallaron las personas vestidas de azul que se encargan de limpiar.

Algunos empleados municipales explicaron que la fuente no se llena porque no hay personas encargadas de darle mantenimiento.

“Desde que despidieron a la gente, acá ya no hay quien limpie la fuente”, dijeron.

El mal olor inunda el parque, y las personas que tienen sus negocios y pagan sus impuestos ya no saben qué hacer para que los clientes lleguen.

Los comerciantes tienen esperanza, pero los vendedores dicen que una vez que se vayan los policías se volverán a colocar en los puestos a los que según ellos tienen derecho.