Artesanías y deliciosa comida para disfrutar en el tradicional mercado Guamilito

San Pedro Sula, Honduras.

Entre palmas y con un delicioso aroma a comida recién hecha lo recibirán en el tradicional mercado Guamilito de San Pedro Sula, un lugar que se ha convertido en una parada obligada para todo aquel que quiera sentirse identificado con las costumbres hondureñas.

El edificio, que fue construido a mediados de la década de los sesenta, alberga diversos puestos de artesanías, comida típica, floristerías y tortillerías que se han vuelto famosos entre los sampedranos y visitantes extranjeros.

Las coloridas artesanías que están a la venta en decenas de puestos provienen de artesanos hondureños que echan a volar su imaginación y funden en una pieza de barro, madera y otros materiales el imaginario popular.

Estas creaciones destacan por su calidad y fineza, especialmente las hechas con motivos lencas o los finos tallados en madera de color.

Además se pueden degustar exquisitos platillos típicos de la cocina hondureña, como sopas, carnes y las infaltables baleadas que son el deleite de propios y extraños.

Sin duda, el mercado Guamilito es el sustento económico de muchas familias sampedranas que con su trabajo tesonero han logrado salir adelante como la historia de Natalie Fletes y su madre, doña María de Jesús Ulloa, quienes durante más de dos décadas se han dedicado a hacer tortillas logrando superarse.

Natalie logró graduarse de la universidad y ahora es reportera para un canal de televisión.



El mercado Guamilito se ubica en la 8 avenida, entre la 6 y 7 calle, N.O., en el barrio del mismo nombre. Abre de 6:30 am a 4:00 pm de lunes a sábado y de 7:00 am a 12:00 pm los domingos.