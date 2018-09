Todas las conversaciones serán grabadas en el diálogo

Tegucigalpa, Honduras

El abordaje de temas en las cuatro mesas de diálogo ya está en marcha.

Igor Garafulic, representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó ayer que la sociedad civil y los partidos emergentes, como el Partido Anticorrupción, estarán siendo integrados al proceso de diálogo.

En el encuentro de ayer, el primero oficial de las cuatro mesas compuestas por 10 personas cada una, las delegaciones se comprometieron con los mediadores internacionales a respetar las reglas del juego. “Esta etapa ha concluido, que es cuando los delegados han aceptado las reglas del juego para dialogar con respeto y con calma”, aseveró Garafulic.

El representante de la ONU sostuvo que las delegaciones ya están trabajando en las mesas de manera independiente.

El proceso de conversación constará de cuatro mesas técnicas, en las cuales se abordarán los siguientes temas: mesa del proceso electoral 2017 y reelección presidencial; mesa de derechos humanos; mesa de reformas constitucionales y del Estado de derecho y mesa de reformas electorales; asimismo, hay otra lista de subtemas propuestos que se atenderán a medida se desarrolle la agenda.

Todo se grabará

Garafulic dijo que en el diálogo, la ONU pone a disposición las fórmulas que ya se han probado en otros países y que son eficientes. La primera es que todo el mundo tiene que sentir la posibilidad de expresar lo que cree. Segundo, no se va a transmitir como un partido de fútbol en el que minuto a minuto se digan cosas que se abordan.

Explica que los mediadores han acordado que se van a comunicar por escrito con boletines oficiales, pero hasta que haya avances. “La regla más importante del proceso será respetar la verdad de lo que se dice en esas mesas. No contar de una manera interesada lo que allá se dijo. No hay ningún problema en revelar los temas que se discuten en las mesas, sin embargo, si se hace con apego a la verdad, nadie se puede enojar ni molestar. Solamente les digo que nosotros como Naciones Unidas vamos a grabar todas las discusiones y, por lo mismo, vamos a estar en condición de decir esto se dijo, esto no se dijo. En esto hay acuerdo, en esto otro no hay acuerdo”. afirmó.