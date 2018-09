Decreto de garantía recíproca será oxígeno para cafetaleros

San Pedro Sula, Honduras.



Los productores de café ven más factible el decreto que pondrá a disposición 4,800 millones de lempiras a través de las garantías recíprocas para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).



El proyecto es una de las dos iniciativas que aprobó el Congreso Nacional la semana pasada para apoyar al sector debido a la crisis de bajos precios cotizados en el mercado mundial.



Alrededor de 200,000 familias hondureñas viven del café, abarcando la cadena desde el productor, procesador, comerciante y exportador.



El otro decreto versa en todos los caficultores con créditos de 200 lempiras por cada quintal de café oro producido, tomando como base para el cálculo la producción registrada en el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé) en la cosecha 2016-2017.



Para el otorgamiento de estos créditos, la institución ha sido autorizada para que gestione o contrate un financiamiento de hasta 1,900 millones de lempiras con la banca nacional o extranjera.

Productores en el hemiciclo del Congreso para apoyar iniciativa del Ihcafé.

“En lo personal nunca estuve de acuerdo, no hay claridad de cómo va a trabajar ese fondo, cómo van a llegar al productor, porque el Ihcafé tiene que ir a endeudarse más y, con todo respeto, al Ihcafé nadie le tiene confianza”, opinó el productor de café y empresario Emilio Medina.



A su criterio, el Instituto Hondureño del Café ha acumulado deudas al hacer operaciones que no le corresponden a una entidad técnica, como programas de fertilización, que califica de “fracaso completo, con una deuda increíble”.



“Quiero saber cómo esos L1,900 millones van a llegar al productor. El sector bancario no sé si va a estar listo para financiar con la garantía que el Ihcafé le va a dar. Ningún banco va a ir sin ninguna garantía tangible”, agregó Medina sobre la iniciativa presentada por el diputado nacionalista Samuel Reyes.



Para Medina, los productores necesitan el otro decreto, presentado por el Ejecutivo a través de Fondo de Garantía, al que describe como oxígeno. Los 300 millones de lempiras que corresponden a garantías recíprocas para las mipymes han sido aprobados para refinanciar préstamos de los caficultores. Según la ley de Garantía Recíproca para las Mipymes, el saldo que pone a disposición el Gobierno puede ser prestado hasta ocho veces más, convirtiéndose a 2,400 millones de lempiras. El sector bancario puede participar con otros L2,400 millones, reduciendo su riesgo a 50%.



“Casi por consenso, ningún diputado votó en contra para que estos dos proyectos se aprobaran y sirvan como un paliativo y un salvavidas para la caficultura hondureña”, refirió el diputado del Partido Liberal Víctor Barahona.