Plutarco Ruiz estará entre 45 y 60 años en El Pozo

Tegucigalpa, Honduras.



La estadía de Plutarco Ruiz en la cárcel de máxima seguridad El Pozo se prolongará entre 45 y 60 años al ser declarado ayer culpable por un tribunal de sentencia por homicidio y feminicidio en perjuicio de la Miss Honduras María José Alvarado y su hermana Sofía Trinidad.



Su llegada a la capital de la república se retrasó por más de seis horas. Venía en una patrulla de la Policía Militar que lo trasladó desde el penal de Ilama, Santa Bárbara, hasta los tribunales.



El juicio inició a las 2:15 pm y a Plutarco no le funcionó ninguna estrategia para llamar la atención de los jueces, como lo intentó en ocasiones pasadas cuando pretendió engañarlos con el argumento que tenía problemas psiquiátricos; pero los estudios hechos por expertos descartaron este extremo y su juzgamiento siguió su curso.



Se miraba más delgado que la última vez y nunca levantó la cabeza pese a las órdenes de los jueces.

Plutarco Ruiz llegó a los tribunales con un retraso de seis horas y fuertemente custodiado.

Mantuvo su cara agachada, babeando, por lo que constantemente se limpiaba, siempre permaneció encorvado. En ningún momento intercambió impresiones ni siquiera con sus abogados que pertenecen a la Defensa Pública. Como lo indica la ley, el tribunal dio la palabra al imputado, pero él no habló.



En minutos, las partes procesales dieron las conclusiones del caso. Una hora después, los jueces salieron con el fallo en mano, que declaró por unanimidad culpable a Ruiz por el repudiable crimen.



Fallo



Parientes de María José y Sofía Trinidad están inconformes con la resolución del tribunal, ya que consideran que los dos casos debieron ser juzgados como feminicidios y dictarle la condena máxima al asesino de las hermanas.



Teresa Muñoz, madre de las hermanas asesinadas, dijo que “por Sofía se hizo justicia, pero el caso de María José era también feminicidio, por la forma en la que las asesinó, no estoy conforme con el veredicto”.

Plutarco está más delgado. Su cambió físico es notable.

Múñoz agregó que con la condena no va revivir a sus hijas, pero quería penas máximas por el asesinato, “para que todo el mundo se enterara de que en Honduras hay justicia”, pero lamentó “que no es así”.



“Estoy inconforme porque hemos luchado por más de dos años para que el caso de María José fuera juzgado, y lo determinan como un homicidio, por lo que le darán pocos años de cárcel”.



La progenitora de las hermanas asesinadas recalcó que en el país no tienen seguridad y ahora temen más por sus vidas.



Entre la consternación, Corina Alvarado, hermana de María José y Sofía, lamentó el resultado de la resolución, “en este país somos víctimas y lo seguiremos siendo, no nos queda más que pedir a Dios por nuestras vidas”.

Cuando estuvo escuchando la sentencia en ningún momento levantó su cabeza.

Las penas



Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, explicó que Plutarco Ruiz fue declarado culpable por feminicidio en el caso de quien fuera su novia Sofía Trinidad Alvarado y homicidio por el caso de la hermana María José.



“En cuanto a las penas, el Código Penal establece por feminicidio que la pena es de 30 a 40 años de reclusión, los que se estarían solicitando una vez que se individualice la pena, y de 15 a 20 años por el delito de homicidio en perjuicio de María José Alvarado”.



Carlos Vallecillo, portavoz del Ministerio Público, informó que el equipo fiscal presentará un recurso de casación, cuando la pena esté fija, porque no comparten la decisión del Tribunal de Sentencia con respecto a homicidio por la figura de feminicidio.



De haber sido encontrado culpable por doble delito de feminicidio, Ruiz enfrentaba una condena hasta 80 años de reclusión.

Miss Honduras María José y Sofía Trinidad Alvarado

Hecho



Plutarco Ruiz era el novio de Sofía Trinidad y la noche del 13 de noviembre de 2014 ella y su hermana estaban en la fiesta de cumpleaños en el balneario La Aguagua, en Santa Bárbara.



A eso de las 11:00 pm, Sofía Trinidad tuvo una discusión con Ruiz, quien empoderado de frialdad les disparó en repetidas ocasiones. Las hermanas Alvarado Muñoz fueron encontradas seis días después en estado de descomposición.