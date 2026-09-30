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¿Por qué sube tanto el diésel? Estas 10 claves lo explican

El precio del diésel sigue bajo presión por una combinación de factores internacionales y locales. Estas 10 claves ayudan a entender qué está detrás de su encarecimiento en Honduras y el mundo

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 11:08 -
  • Reynaldo Yanes
¿Por qué sube tanto el diésel? Estas 10 claves lo explican

Hay menos diésel disponible en el mercado internacional: La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) reportó el 18 de septiembre de 2026 que la oferta mundial de destilados (grupo en el que está el diésel) se ha estrechado por una menor actividad de refinación en Rusia, China y Medio Oriente.

 Fotos: LA PRENSA/Agencias
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Reynaldo Yanes
Reynaldo Yanes
Periodista

Periodista con 15 años de trayectoria en Diario LA PRENSA, especializado en periodismo económico, de datos y de investigación. Aborda temas de economía, empresas y asuntos de interés nacional desde una perspectiva basada en datos. Es licenciado en Comunicaciones por la Universidad de San Pedro Sula (Usap).

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