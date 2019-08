Cómo desbloquear el habla en los niños autistas

Estados Unidos

Para los padres de un niño con autismo, la comunicación es con frecuencia la principal dificultad. ¿Y si hubiera una forma sencilla de ayudarlos a lograr que su hijo hable?



Un nuevo estudio sugiere que es posible.



Se conoce como "tratamiento de respuesta pivote" (TRP). Y quienes lo han probado afirman que puede abrir todo un nuevo mundo verbal para los niños con un habla limitada y habilidades sociales inhibidas.



"Mi hijo con frecuencia tenía ataques porque no podía expresar lo que quería o necesitaba", comentó Heidi Pim, maestra de kindergarten de Palo Alto, California; su hijo James, de 8 años, fue diagnosticado con autismo y retrasos en el desarrollo cuando era un niño pequeño.



"Lo intentábamos todo para averiguar qué quería o necesitaba, para poder dárselo, pero con frecuencia no lo lográbamos", dijo. "Porque no tenía ningún vocabulario. Y su frustración y agresividad se convertían en situaciones en todos los lugares donde lo llevaba. En los centros comerciales, los aeropuertos, en todos sitios".



James ya estaba en el tratamiento estándar, el "análisis conductual aplicado" (ACA). Se considera el estándar de excelencia de las intervenciones para el autismo, y busca enseñar habilidades sociales mediante una monitorización, una repetición y un refuerzo positivo de la buena conducta exhaustivos, por lo general en un ámbito clínico.



El TRP tiene sus raíces en el ACA. Pero busca mantener al niño en su ambiente habitual, y utiliza técnicas que los padres pueden adoptar con facilidad. "Y creo que es lo que más lo ha ayudado con su comunicación y su capacidad de usar lenguaje expresivo", aseguró Pim.



La terapia motiva a los niños a implicarse



El TRP es un conjunto de técnicas conductuales para motivar a los niños con autismo a interactuar y comunicarse con otras personas durante actividades de juego y rutinas diarias, según la autora principal del estudio, Grace Gengoux. Gengoux es profesora clínica asociada en la División de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Universidad de Stanford.



¿Cómo funciona?



En un ámbito del mundo real, en lugar de una clínica, el padre o terapeuta monitorizan y anticipan lo que el niño desea mediante pistas no verbales, explicó Gengoux. Pero en lugar de proveer lo que el niño quiere de inmediato, el adulto retiene el objeto al mismo tiempo que articula una palabra o una frase sencilla que la describe. Cuando el niño repite la frase, se le entrega el objeto.



"Normalmente, si podía averiguar que James quería una pelota, le daba la pelota, antes de que llorara", recuerda Pim. "Pero con el TRP, primero asumía el control de la pelota, la agarraba y decía 'pelota'. Una y otra vez. Al principio, quizá no entendiera nada. Pero luego intentaba decir 'pelota', o quizá solo 'plota'. Y entonces se la daba".



¿El objetivo? Los niños al final aprenden a decir las palabras por sí solos la próxima vez.



Entre 2013 y 2016, el grupo de Gengoux probó la técnica del TRP con dos docenas de niños autistas de 2 a 5 años.



Entrenan a los padres para que ayuden a sus hijos a hablar



Durante tres meses, los profesionales clínicos visitaron los hogares de los niños durante 10 horas por semana para administrar el TRP y una hora para entrenar a los padres. Un seguimiento de tres meses implicó cinco horas de visitas domiciliarias y una hora al mes de entrenamiento para los padres.



Otros 24 niños recibieron el tratamiento de ACA estándar o terapia del habla convencional.



"En un cuestionario, los padres reportaron que los niños que recibieron el TRP aprendieron más de tres veces más palabras nuevas que los niños que no recibieron el TRP", apuntó Gengoux. "Un experto clínico que no sabía a qué condición se había asignado a cada niño también calificó que [los niños] mostraron una mayor mejora".



Añadió que los niños con las capacidades verbales más bajas al inicio fueron los que más mejoraron respecto a sus habilidades de comunicación, aunque se necesita más investigación para confirmarlo.



El informe de los hallazgos se publicó en la edición en línea del 5 de agosto de la revista Pediatrics. Los investigadores dijeron que el estudio es el primero en mostrar que una combinación de TRP realizado por los terapeutas y los padres puede producir unas mejoras verbales duraderas.



Pero advirtieron que eso no quiere decir que el TRP pueda superar por completo todos los impedimentos asociados con el autismo.



"Tras seis meses de tratamiento, la mayoría de los niños que recibieron TRP seguían mostrando retrasos en la capacidad de comunicación, en comparación con los demás niños de su misma edad", anotó Gengoux. "Pero habían logrado un mayor progreso que los niños que no recibieron TRP".



Dominar las habilidades verbales básicas ayuda a los niños a abrirse camino en el mundo



Y ese progreso verbal podría traducirse en mejoras en otros aspectos de la comunicación, por ejemplo el contacto visual y la implicación social, añadió.



Jack Scott, director ejecutivo del Centro de Autismo y Discapacidades Relacionadas de la Universidad Atlántica de Florida, en Boca Ratón, se hizo eco de esa opinión.



"No es un método de terapia del habla en sí", dijo, "sino un conjunto de prácticas diseñadas para motivar al niño a comunicarse con los demás".



Y al ayudar a un niño no verbal a aprender a verbalizar "suceden muchas cosas buenas", afirmó Scott, "[tan solo] por enseñar este conjunto de habilidades".



Pim se mostró de acuerdo, basándose en la experiencia de su hijo.



"Ahora puedo ver cómo es con su hermana melliza", comentó. "Antes, jugaban por separado. Pero ahora interactúan mucho más. Y ha mejorado en la escuela, en el tercer curso. Cuenta con algo de respaldo para ayudarlo con el trabajo académico o para que haga una pausa si su atención se distrae".



Antes de la terapia, James no podía apuntar a algo o pedir lo que quería, pero ahora puede, aseguró Pim. Está menos frustrado y su madre puede relajarse un poco.



"No me preocupa su seguridad", dijo Pim. "Ni su capacidad de decirme a mí o a otra persona lo que quiere o necesita".



Más información



Para más información sobre el TRP, visite Autism Speaks.