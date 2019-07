La cirugía plástica ofrece ventajas a los hombres

Estados Unidos

La cirugía plástica ya no es cosa solo de mujeres, y los hombres quizá tengan ahora incluso un mayor incentivo para intentar estirarse un poco la cara. Una nueva investigación sugiere que les parecen más atractivos y fiables a los demás.



El estudio incluyó a 24 hombres, con una edad promedio de 49 años, que se sometieron a uno o más de los siguientes procedimientos: estiramiento del párpado superior, reducción de los párpados inferiores, estiramiento facial, estiramiento de frente, estiramiento de cuello, rinoplastia y/o implante de mentón.



Pidieron a más de 150 personas que vieran las fotos de los hombres antes y después de la cirugía y que calificaran su personalidad (agresividad, extroversión, simpatía, búsqueda de riesgos, sociabilidad y fiabilidad), su atractivo y su masculinidad.



Las fotografías de los hombres después de los procedimientos puntuaron significativamente más alto en las percepciones de atractivo, simpatía, habilidades sociales y fiabilidad. No hubo un cambio significativo en las percepciones sobre la masculinidad, encontraron los investigadores.



El estudio, realizado por cirujanos plásticos del Centro Médico de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., se publicó en una edición reciente en línea de la revista JAMA Facial Plastic Surgery.



"La tendencia a juzgar la apariencia facial probablemente tenga raíces profundas en la evolución, dado que estudios sugieren que evaluar a una persona basándose en su apariencia se vincula con la supervivencia: nuestro instinto animal nos dice que evitemos a los que tienen malas intenciones, y sabemos a partir de investigaciones anteriores que los rasgos de la personalidad se deducen de las expresiones neutrales de un individuo", señaló el investigador sénior del estudio, el doctor Michael Reilly, profesor asociado de otorrinolaringología y cirujano facial plástico y reconstructivo.



"En conjunto, nuestros hallazgos sugieren que tanto los hombres como las mujeres que se someten a una cirugía facial cosmética pueden experimentar no solo una mejor percepción del atractivo, sino también otros cambios positivos en la percepción de la sociedad sobre su persona", aseguró en un comunicado de prensa de la Georgetown.



En años recientes, los hombres estadounidenses han cambiado sus actitudes sobre el "mantenimiento de la apariencia", al pasar de considerar que rozaba el narcicismo a pensar que forma parte del bienestar, según Reilly.



Actualmente, los hombres conforman de un 15 a un 20 por ciento del mercado de la cirugía cosmética, anotó.



"Cicero describió el rostro como el ’espejo del alma’, es decir, que la apariencia física de una persona es la característica personal más obvia y accesible para los demás en la interacción social, así que no es sorprendente que los cambios sutiles en las apariencias faciales neutrales sean suficientemente potentes como para alterar los juicios sobre la personalidad", añadió Reilly.



