Lo último sobre los límites de cafeína

Estados Unidos

Parece que cada día sale otro estudio sobre los efectos de la cafeína, y del café en particular. Los investigadores han observado sus efectos en casi todos los aspectos de la salud, desde la mortalidad general hasta el corazón, los huesos, los riñones, el hígado, la fertilidad y más.



A veces, estudios distintos sobre el mismo aspecto del consumo de cafeína arrojan hallazgos contradictorios, lo que crea confusión. Entonces ¿qué debe saber antes de tomar su próxima taza?



Un análisis exhaustivo de 1,277 estudios existentes, publicado en la revista Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, encontró que los beneficios potenciales de beber cantidades moderadas de café superan a los riesgos.

De hecho, una investigación sobre los beneficios de la cafeína para la salud del corazón, publicada en la revista Circulation, revirtió unos hallazgos en sentido contrario de hacía 20 años. ¿Pero qué es un consumo moderado de café? Unas cuatro tazas de 8 onzas (unos 237 mililitros) al día.



En el otro extremo del espectro, una investigación realizada en el Centro Australiano de Salud de Precisión determinó el extremo superior del rango seguro, y encontró que beber seis o más tazas al día plantea un peligro para la salud cardiaca. Esa cantidad puede conducir a la hipertensión, un factor de riesgo de la enfermedad cardiaca.



La cafeína no es el único ingredientes activo del café, pero monitorizar los miligramos de cafeína es una buena forma de medir el consumo; 400 miligramos al día es el límite sugerido por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos. Una taza de 8 onzas de café filtrado regular tiene, en promedio, 80 miligramos.



Siempre lea las etiquetas de las bebidas mezcladas de café y de otros artículos con cafeína para saber cuánta cafeína contiene una porción, y cuántas porciones contiene. También verifique la cantidad de calorías, que podría ser igual de importante si usted intenta perder peso.



Más información



El Centro de Ciencia para el Interés Público ofrece una gráfica que detalla la cantidad de cafeína de muchas bebidas populares de café y té.