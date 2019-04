La primavera es la estación de los estornudos

Estados Unidos

La primavera está en el aire... y eso puede significar sufrimiento para las personas con alergias estacionales.



"Las alergias afectan a millones de personas en Estados Unidos, y aunque no hay modo de evitar del todo las sustancias irritantes como el polen, hay algunas soluciones sencillas para mitigar las reacciones alérgicas", comentó el doctor Joseph Cooke, presidente del departamento de medicina del Hospital New York-Presbyterian de Queens.



"Si desea reducir los síntomas de alergia, preste atención a los niveles de polen, use aspiradoras diseñadas para eliminar mejor los irritantes comunes, y use antihistamínicos antes de salir al aire libre", planteó en un comunicado de prensa del hospital.



Revise los niveles de polen a diario. Cuando el nivel de polen sea alto, intente limitar el tiempo que pasa afuera. Los niveles de polen más altos tienden a ocurrir a mediodía, así que intente programar las actividades al aire libre para la mañana o finales de la tarde.



Si los niveles son altos y debe salir, use antihistamínicos dos horas antes de salir para reducir sus síntomas de alergia, dijo Cooke.



Cuando los niveles de polen sean altos, cierre las ventanas y piense en encender el aire acondicionado.



Cambie los filtros de aire y de la caldera de su hogar según las recomendaciones, para reducir los alérgenos y mejorar la calidad del aire. Una aspiradora con tecnología de filtrado HEPA puede ayudar a eliminar el polen y el polvo de su vivienda, apuntó Cooke.



Otra forma de reducir los alérgenos en su casa es quitarse los zapatos al entrar y dejarlos al lado de la puerta. Quítese la ropa de trabajo y manténgala alejada de la cama. Sea incluso más diligente respecto a su higiene personal, el lavado de la ropa y la limpieza de la casa.



Comprenda su alergia. Hay unos 30 tipos distintos de polen, y es posible ser alérgico a más de un tipo, indicó Cooke. Si sufre alergias con regularidad, piense en pedirle una prueba de alergias a su médico.



Usar gotas de ojos de solución salina y lavarse las fosas nasales con una solución salina puede reducir la irritación, la congestión nasal y el escurrimiento, añadió Cooke.



Más información



