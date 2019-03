Menopausia eleva riesgo de sufrir osteoporosis y enfermedad cardiovascular

México

Las mujeres que están en la etapa de la menopausia presentan mayor riesgo de padecer osteoporosis y enfermedades cardiovasculares, dijo un especialista.



"En las edades donde aparece la menopausia se presentan enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes y asociado a ésta las enfermedades cardiovasculares y la osteoporosis", explicó el doctor Juan de Dios Maldonado.



En conferencia de prensa, el presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología aseguró que para el 2035 una de cada tres mujeres mexicanas estará en etapa de climaterio o menopausia.



Y aunque esta no es una enfermedad, sí es una etapa en la que las mujeres enfrentan cambios radicales en sus cuerpos debido a la deficiencia de estrógenos, y por ello los cuidados deben aumentar.



Esta etapa, señaló, se presenta alrededor de los 49 años.



Por su parte, Imelda Hernández Marín, especialista en Ginecología Endocrina y Menopausia, recomendó a las mujeres que estén en etapa de transición a la menopausia, es decir, cuando dejan de producir óvulos y reglar constantemente, que acudan a un especialista.



Esto con el fin de tener una consulta de prevención para que "retomen las riendas de su vida, y se dediquen a cuidarse de los riesgos".



La especialista explicó que los primeros seis años de esta etapa se denomina menopausia temprana y, a partir del séptimo año y hasta que la mujer muera se conoce como post menopausia o menopausia tardía.



"La importancia de saber si está en la primera etapa es porque las patologías que se van a presentar son distintas".



Hernández Marín aseguró que 5 de cada 10 mujeres en la menopausia pueden llegar a tener osteoporosis, pues la pérdida de tejido óseo que inicia a los 35 años se acelera con la deficiencia de estrógenos.



Detalló que hay una pérdida anual de tejido óseo de aproximadamente 5 %.



En tanto, señaló que a los 60 años las mujeres presentan mayor riesgo de fractura de cúbito y radio en el brazo.



Mientras que a los 70 el principal riesgo es la fractura de columna, de vértebras y un cuadro asintomático y sólo con dolores en la postura de la cadera, tiene su mayor pico de presentación a los 80 años, explicó.



La forma de prever si las mujeres son pacientes con riesgo de desarrollar osteoporosis es que a través de una densitometría ósea central que es la que evalúa la columna, cadera y radio.



Además, se debe buscar alternativamente una herramienta en internet llamada "Índice de Frax" para tener un porcentaje de riesgo de fractura.



En el tema de las enfermedades cardiovasculares, la especialista ahondó en los peligros de desarrollarlas en la etapa del climaterio.



Esto debido a un cuidado deficiente del régimen alimenticio que derive en triglicéridos altos y una alta posibilidad de sintetizar colesterol de baja densidad.



Este coloquialmente es conocido como "colesterol malo", y a su vez invitará a las células espumosas a tapar los vasos sanguíneos.



Así, si una paciente no cuida su nivel de triglicéridos, dijo, el vaso sanguíneo va a terminar disminuyendo su luz y el corazón tiene que seguir bombeando la sangre.



"Esto hace que aumente la fuerza y ya no pueda pasar, se aumenta la presión e induce a la hipertensión arterial", aclaró.



La hipertensión arterial tiene una edad promedio de aparición en mujeres de 55 años y si se ha llevado una vida sin cuidados alimenticios se puede dar en edades más tempranas.