Tres pistas sobre el aumento en el riesgo de aborto espontáneo

La edad de una mujer y las complicaciones en un embarazo anterior influyen en sus probabilidades de pérdida del embarazo, señala un estudio reciente.



Los hallazgos sugieren que el aborto espontáneo y otras complicaciones del embarazo comparten causas subyacentes que ameritan más investigación, según los investigadores.



"Unos estudios más enfocados sobre esas asociaciones podrían conducir a nuevas informaciones", escribieron en la edición del 20 de marzo de la revista BMJ.



El aborto espontáneo es un problema común, pero es difícil estimar el riesgo de una mujer, debido a una recolección inconsistente de datos, según los investigadores, dirigidos por Maria Magnus, del Instituto Noruego de Salud Pública.



Noruega es uno de los pocos países donde se han recolectado consistentemente datos sobre la pérdida del embarazo desde 2008.



En este estudio, los investigadores analizaron datos sobre más de 421,000 embarazos en Noruega entre 2009 y 2013.



La tasa general de aborto espontáneo fue de alrededor de un 13 por ciento. El aborto espontáneo fue menos frecuente entre las mujeres de 25 a 29 años (un 10 por ciento). Aumentó rápidamente tras los 30 años, y alcanzó un 53 por ciento entre las mujeres de a partir de 45 años.



El estudio también encontró que, tras un aborto espontáneo, el riesgo de otro aumentó en la mitad. Tres dos abortos espontáneo, el riesgo se duplicó. Tras tres pérdidas consecutivas del embarazo, el riesgo se cuadruplicó.



Las mujeres con complicaciones en embarazos previos, como el parto prematuro, las cesáreas o la diabetes gestacional, también tenían un riesgo más elevado de aborto espontáneo. La preeclampsia (una presión arterial anómalamente alta) en el embarazo anterior no se asoció con un aumento en el riesgo de pérdida del embarazo, comentaron los autores en un comunicado de prensa de la revista.



Las mujeres que fueron pequeñas al nacer también tenían un mayor riesgo de aborto espontáneo, según el estudio.



Pero como el estudio es observacional, no puede probar causalidad.



