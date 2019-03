Los implantes de senos encabezan la lista de las cirugías plásticas

Estados Unidos

Más estadounidenses que nunca están intentando darle una nueva forma a sus cuerpos con implantes de senos y de glúteos, liposucciones y "levantamientos de muslos", muestra un informe reciente.



En 2018 se realizaron casi 18 millones de procedimientos cosméticos en Estados Unidos, casi un cuarto de millón más que en 2017, según datos recién publicados por la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos (American Society of Plastic Surgeons, ASPS).



El grupo afirmó que esa cifra ha aumentado de forma constante en los últimos cinco años, y que las nuevas estadísticas muestran un aumento en los procedimientos no invasivos de reducción de la grasa, además de las cirugías para dar forma al cuerpo, como los aumentos de senos y la liposucción.



"La liposucción sigue siendo el estándar de excelencia en el modelado del cuerpo, debido a su versatilidad, eficiencia y efectividad", aseguró en un comunicado de prensa de la ASPS el doctor Alan Matarasso, presidente de la sociedad.



De los caso 2 millones de procedimientos cosméticos quirúrgicos realizados en 2018, los cinco principales fueron: aumentos de senos (313,735 procedimientos, un aumento del 4 por ciento frente a 2017); liposucción (258,558 procedimientos, un aumento del 5 por ciento frente a 2017); modelado de nariz (213,780 procedimientos, una reducción del 2 por ciento frente a 2017); cirugía del párpado (206,529 procedimientos, una reducción del 1 por ciento frente a 2017); y reducciones del abdomen (130,081 procedimientos, más o menos la misma cantidad que en 2017).



Junto con los incrementos en los aumentos de senos y la liposucción, hubo incrementos en otros procedimientos de modelado corporal, como el aumento de glúteos y el levantamiento de muslos.



"Con la liposucción, un tratamiento podría ser lo único que necesite para modelar las áreas problemáticas. Un cirujano puede tratar más áreas (y áreas más grandes) en un procedimiento… pero las nuevas máquinas de reducción no quirúrgica de la grasa siguen evolucionando, y tienen un rol en el modelado de las áreas del cuerpo", apuntó Matarasso.



De los caso 16 millones de procedimientos cosméticos mínimamente invasivos realizados en 2018, los cinco principales fueron: inyecciones de Botox (7.4 millones de procedimientos, un aumento del 3 por ciento frente a 2017); rellenos de tejidos blandos (2.7 millones de procedimientos, un aumento del 2 por ciento frente a 2017); exfoliaciones químicas (1.4 millones de procedimientos, un aumento del 1 por ciento frente a 2017); la eliminación de vello con láser (1 millón de procedimientos, una reducción del 1 por ciento frente a 2017); y microdermoabrasión (709,413 procedimientos, una reducción del 4 por ciento frente a 2017).



