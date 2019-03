¿Ese dolor en su mano es artritis, túnel carpiano u otra cosa?

Estados Unidos

Uno usa las manos casi cada minuto del día, de forma que en cualquier momento que duelan es importante averiguar el motivo.



Ciertas afecciones pueden afectar a las personas que hacen los mismos movimientos manuales durante horas cada día. Las lesiones por esfuerzo repetitivo pueden provocar dolor en los músculos, los nervios y los tendones. La inflamación del síndrome del túnel carpiano comprime a un nervio clave. La tenosinovitis de De Quervain, que es menos conocida, afecta típicamente a los tendones en la parte interior de la muñeca.



Una enfermedad autoinmune, como la artritis reumatoide, con frecuencia provoca dolor en las articulaciones. Si no se trata, puede conducir a deformidades en las manos. Las articulaciones de las muñecas y de los dedos son blancos comunes de la osteoartritis, que ocurre con el tiempo por el desgaste normal.



El tratamiento podría comenzar con un AINE de venta libre o recetado para aliviar temporalmente el dolor, pero su uso a largo plazo se ha vinculado con efectos secundarios como daño en el hígado o en los riñones, y un aumento en el riesgo de ataque cardiaco.



Para detener a una enfermedad degenerativa como la artritis reumatoide se podrían necesitar fármacos más potentes. Las inyecciones de corticosteroides son una opción ocasional para reducir la inflamación.

El calor puede aliviar la rigidez, mientras que una compresa fría puede aliviar el dolor. Si tiene una afección crónica, un terapeuta ocupacional puede enseñarle a limitar el estrés en las articulaciones cuando use las manos. Durante una exacerbación, podría sugerir una férula para estabilizar la mano.



A veces se necesita cirugía. La contractura de Dupuytren, un engrosamiento debajo de la piel de la palma de la mano, puede convertirse en bultos firmes que hacen que los dedos se doblen hacia adentro. A menos que los bultos se extirpen pronto, quizá resulte imposible enderezar los dedos más adelante. Si otras opciones no ayudan con el túnel carpiano y el de De Quervain, la cirugía podría ser la respuesta.



Muchas afecciones empeoran sin un tratamiento adecuado, así que no retrase la visita al médico o al especialista en las manos.



