El tratamiento del cáncer testicular no siempre destruye la fertilidad

Los hombres jóvenes diagnosticados con cáncer testicular con frecuencia se preocupan de que tratar la enfermedad pudiera poner en peligro sus oportunidades de tener hijos, pero una nueva investigación debería tranquilizarlos.



En el estudio, los conteos espermáticos se recuperaron en los hombres que recibieron un curso de radioterapia o quimioterapia tras la cirugía para un cáncer testicular en etapa temprana.



Se sabe que varias rondas de quimioterapia o unas dosis altas de radioterapia administradas a los hombres con cáncer testicular más avanzado pueden reducir el conteo y la concentración del esperma, pero no estaba claro si un solo curso de quimioterapia o radioterapia tendría un efecto similar.



Para averiguarlo, los investigadores observaron a 182 hombres, de 18 a 50 años de edad, que se sometieron a cirugía para un cáncer testicular en etapa 1. Tras la cirugía, recibieron un curso de quimioterapia, un curso de radioterapia, o ningún tratamiento adicional.



Los hombres proveyeron muestras de esperma a los seis meses, un año, dos años, tres años y cinco años después de la cirugía, según el estudio, publicado el 24 de febrero en la revista Annals of Oncology.



"No encontramos un efecto nocivo clínicamente significativo a largo plazo en el número total de esperma ni en la concentración de esperma, independientemente del tipo de tratamiento postoperatorio que se recibiera", afirmó la líder del estudio, Kristina Weibring, médica del cáncer en el Hospital de la Universidad de Karolinska en Estocolmo, Suecia.



"Entre los hombres que recibieron radioterapia, hubo una reducción perceptible en el conteo y la concentración de esperma promedios seis meses tras el tratamiento, pero no entre los que recibieron quimioterapia", señaló en un comunicado de prensa de la revista. "Pero el número y la concentración del esperma se recuperó tras seis meses en el grupo de la radioterapia".



Weibring anotó que "se ha mostrado que un curso de quimioterapia postoperatoria reduce el riesgo de recaída de forma sustancial, reduciendo así la cantidad de pacientes que deben ser tratados con varios cursos de quimioterapia".



El cáncer testicular es el cáncer más común entre los hombres jóvenes de 15 a 40 años de edad. Todos los pacientes se someten a una cirugía para extirpar el testículo con cáncer, un procedimiento llamado orquiectomía.



"Con frecuencia, los pacientes con cáncer testicular son hombres jóvenes que desearán ser padres en algún momento, y encontramos que, en muchos casos, esos pacientes tienen miedo del riesgo potencial de infertilidad provocado por el tratamiento quimioterapéutico. Estos hallazgos deberían ofrecerles cierta tranquilidad", dijo Weibring.



Aunque los resultados son promisorios, se necesitan más estudios, "y seguiremos recomendando el almacenamiento de esperma antes de una orquiectomía, dado que un número de pacientes podrían tener conteos bajos de esperma en el momento del diagnóstico que persistan tras el tratamiento postoperatorio", añadió Weibring.



El editor jefe de la revista, Frabrice Andre, es profesor en el departamento de oncología médica del Institut Gustave Roussy, en Francia. Comentó que "los hallazgos de que un curso de quimioterapia tiene un impacto mínimo en el conteo del esperma ofrecen esperanzas a miles de pacientes en todo el mundo, pero todos debemos mantener presente que estos datos son preliminares y que requerirán validación antes de que podamos usarlos en las clínicas".



Más información



La Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society) tiene más información sobre el cáncer testicular.