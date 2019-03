Células madre son opción para tratar más de 115 enfermedades degenerativas

México

Las células madre se han convertido en una excelente opción de terapia para más de 115 padecimientos autoinmunes, neurológicos, neuroautoinmunes y crónico degenerativos en los que se ha comprobado una mejoría de hasta 80 %, dijo hoy un especialista.



En entrevista con Efe, el doctor Miguel Ramírez García, coordinador médico de la empresa de biotecnología especializada en terapia celular Celltex, señaló que estas nuevas terapias permiten reparar, restaurar y regenerar tejidos.



"Esto es por la capacidad que tienen de multiplicarse y dar origen a células especializadas que a su vez crean otros tejidos del cuerpo", explicó luego de una conferencia de prensa en la que se explicaron estas terapias.



Detalló que estas terapias se basan en la extracción de células madre de la grasa abdominal, tras lo cual se seleccionan las que funcionan dependiendo de la enfermedad y en un laboratorio se multiplican.



Después de ello, se regresan al paciente a través de un proceso parecido a una transfusión sanguínea y se deja que hagan el efecto, el cual puede tardar entre dos días y dos semanas o poco más.



Dijo que este tipo de tratamientos son exitosos en la atención de enfermedades como la artritis, osteoatritis, Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, artritis reumatoide y lupus.



Además de otros padecimientos como la isquemia crítica de extremidades y condiciones cardiovasculares y enfermedades vasculares periféricas.



Explicó que estas terapias deben ir de la mano de tratamientos convencionales, por lo que no es recomendable que los pacientes dejen éstos.



México, indicó, es el país pionero en estos tratamientos que no solo son efectivos en el tratamiento de estas enfermedades, sino también en lesiones deportivas.



Al respecto, Anthony Dorsett, excorredor de los Dallas Cowboys de la NFL dio su testimonio respecto a estos tratamientos que, dijo, "son de gran ayuda para tener una vida más normal".



Dorsett, quien se ha dedicado a ayudar a exjugadores para tratar la apnea del sueño, recordó que en 2013 fue diagnosticado con encefalopatía traumática crónica, una enfermedad degenerativa del cerebro por la cual estaba perdiendo la memoria.



Luego de haber recurrido a diversos tratamientos, la exestrella del fútbol americano recurrió al tratamiento con células mesnenquimales, el cual se aplicó en una clínica de Cancún, México, y que le ha ayudado a mejorar significativamente su calidad de vida.



Una de las grandes ventajas de estas terapias, señaló el doctor Ramírez García es que al ser células madre obtenidas del propio paciente no generan efectos secundarios.



Explicó que, aunque las células madre se pueden extraer de cualquier persona a cualquier edad, lo ideal es que se obtengan desde recién nacidos o antes de los cinco años, porque en esa etapa de la vida se tiene más proporción de grasa parda (grasa corporal) y ahí es donde se pueden encontrar más células madre.



Aseveró que, aunque es un tratamiento relativamente costoso (4.500 dólares en promedio solo para el proceso de extracción y almacenamiento), los beneficios que se obtienen compensan ese gasto.



"Recordemos que son terapias para enfermedades crónico degenerativas, incurables e irreversibles. Con este tratamiento se detiene el avance de la enfermedad y se le proporciona al paciente una mejor calidad de vida", enfatizó.



Explicó que durante los últimos seis años se han tratado a unos 4.500 pacientes en México y Estados Unidos y, en promedio, su calidad de vida ha mejorado en 80 %.



Durante la conferencia de prensa, se dio a conocer la alianza estratégica de la empresa CryoHoldco, especializada en terapia celular, con los principales bancos de células madre privados en México para poder ofrecer esta terapia a más personas en el país. EFE