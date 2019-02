Haga ejercicio para combatir las enfermedades

Estados Unidos.

La investigación afirma de forma consistente lo importante que es el ejercicio para la salud. Puede ayudar a evitar la enfermedad cardiaca, el accidente cerebrovascular, la diabetes y muchos tipos de cáncer, entre ellos los cánceres de mama y de colon.



Un informe publicado en la revista New England Journal of Medicine encontró que otro factor de prevención importante de un grupo incluso más amplio de cánceres es tener un índice de masa corporal (IMC) de menos de 25. El IMC es una medida de la grasa corporal que toma en cuenta la estatura y el peso de una persona. Un IMC bajo significa que hay menos grasa en el cuerpo.



El informe también mostró que los riesgos de salud pueden ser hasta un 50% más altos si se tiene sobrepeso (un IMC de entre 25 y 29.9) y hasta un 80 por ciento más altos si se es obeso (con un IMC de 30 en adelante).



De hecho, un IMC alto podría tener la culpa de casi un 4% de todos los casos de cáncer, según otro estudio, publicado en la revista The Lancet Oncology.



No hay duda de que la dieta y el ejercicio funcionan en conjunto para reducir el IMC. Además de reducir las calorías, para perder peso se necesitan al menos 30 minutos de actividad física moderada en la mayoría de días de la semana, y de 60 a 90 minutos al día para mantener la pérdida de peso.



Pero eso no es todo. Otras investigaciones han mostrado que mientras más ejercicio hace, más puede reducir el riesgo de muchas enfermedades. De hecho, las personas cuyos niveles de actividad física eran varias veces más altos que el mínimo recomendado presentaban las mayores reducciones en el riesgo.



Por supuesto, para el estadounidense promedio es difícil pasar horas al día haciendo ejercicio a menos que tenga una estación de trabajo con caminadora, por ejemplo. Pero intente hacer algunas pausas de ejercicio de tres a cinco minutos a lo largo del día, y busque oportunidades para incluir más actividad en los fines de semana, desde paseos en familia hasta esquiar o irse de campamento.



