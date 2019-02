¿Fortalecer el cuello podría prevenir algunas conmociones?

Estados Unidos

Fomentar la fuerza del cuello de los deportistas fuera de temporada podría reducir su riesgo de conmociones cerebrales en deportes como el fútbol americano y el fútbol, señalan unos investigadores.



Esta es una de varias recomendaciones de los investigadores de la Universidad de Rutgers en New Brunswick, Nueva Jersey, que están buscando prevenir esas graves lesiones de la cabeza en los deportistas.



"Nuestra capacidad de detectar las conmociones relacionadas con el deporte ha mejorado mucho, pero nuestra capacidad de prevenir las conmociones y reducir los resultados posteriores a la conmoción sigue siendo limitada", señaló la autora principal del estudio, Allison Brown, profesora asistente en la Facultad de Profesiones de la Salud.



"Hemos identificado la fuerza, el tamaño y la postura del cuello como factores potenciales que reducen el riesgo al reducir la magnitud de la fuerza en el impacto. Entonces, aumentar la fuerza del cuello, y quizá su tamaño, podría reducir de forma sustancial el riesgo o la gravedad de la lesión o de los resultados", apuntó Brown en un comunicado de prensa de la universidad.



En el estudio, su equipo revisó investigaciones anteriores sobre la relación entre el riesgo de conmoción relacionado con el deporte y la fuerza, el tamaño y la postura del cuello.



Un cuello más fuerte, más ancho o que esté en una postura hacia delante (las orejas hacia delante, en lugar de alineadas con los hombros) podría reducir la cantidad de energía transferida al cerebro durante un impacto, reduciendo el riesgo y la gravedad de la conmoción, comentó la autora sénior del estudio, Carrie Esopenko, también profesora asistente en la facultad de profesiones de la salud.



Esopenko anotó que en comparación con los hombres, las mujeres típicamente tienen menos fuerza en el cuello y un riesgo más alto de conmoción, síntomas más graves, y una recuperación más larga.



Sus otras recomendaciones para los fisioterapeutas y los entrenadores deportivos incluyen hacer una evaluación completa de la columna cervical como parte del examen previo a la participación en los deportes, y evaluar el dolor. El dolor de cuello preexistente se ha asociado con un mayor riesgo de conmoción en los deportistas jóvenes, señalaron los autores del estudio.



Una conmoción ocurre cuando un impacto en la cabeza hace que el cerebro se mueva dentro del cráneo. Puede provocar náuseas, mareo, problemas con el pensamiento, la concentración y el estado de ánimo, así como otros cambios neurológicos.



El estudio se publicó en la edición en línea del 15 de enero de la revista Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy.



Más información



La Academia Estadounidense de Médicos de Familia (American Academy of Family Physicians) tiene más información sobre las conmociones cerebrales.