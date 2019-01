Cuándo tratar las venas varicosas

Estados Unidos

Alrededor de la mitad de la población tendrá un problema en las venas algún día.



En algunos, serán las arañas vasculares, que son más delgadas y producen manchas, y que no molestan a algunas personas pero provocan picazón o quemazón en otras. Pero otros sufrirán venas varicosas, que son más notables y provocan abultamiento.



La mayoría de las venas varicosas aparecen en las piernas debido a la presión del peso corporal, la fuerza de la gravedad y la tarea de llevar la sangre de la parte inferior del cuerpo al corazón.



En algunas personas, las venas varicosas simplemente parecen molestas. En otras, pueden provocar dolor y palpitaciones, e incluso problemas graves como llagas que no se curan, sangrado, y coágulos sanguíneos superficiales o unos que son más peligrosos, llamados trombosis venosa profunda. Éstos pueden resultar letales, si un coágulo se desplaza a los pulmones.



En los casos leves, unos cambios en el estilo de vida (como el ejercicio, subir las piernas al descansar, utilizar calcetines de compresión y perder peso) pueden ayudar. Pero cuando los síntomas son graves y usted necesita prevenir complicaciones o simplemente mejorar su apariencia, quizá sea el momento de pensar en un procedimiento médico para deshacerse del problema.



Hable con el médico de inmediato si:



Una vena varicosa se inflama, enrojece, se vuelve muy sensible o está caliente al tacto. Desarrolla llagas o un sarpullido en la pierna o cerca del tobillo.

La piel de la pantorrilla y el tobillo se hace más gruesa y cambia de color.

Una vena varicosa sangra.

Los síntomas interfieren con la vida cotidiana. Comienza a experimentar cualquier tipo de dolor.

Las opciones incluyen el láser, inyectar la vena con una sustancia que hace que colapse, y distintos tipos de cirugía, que por lo general se reservan para las venas varicosas de gran tamaño. Pero tenga en cuenta que aunque el tratamiento puede ayudar con las venas varicosas existentes, no puede evitar que se formen venas varicosas nuevas.



Más información



