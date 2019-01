La ortodoncia no asegura la salud bucal a largo plazo, según estudio

Sídney, Australia

La ortodoncia no asegura la salud bucal a largo plazo, contrariamente a la creencia generalizada de que estos tratamientos previenen el deterioro de los dientes, según un estudio publicado hoy en Australia.



"El estudio halló que las personas que se sometieron a tratamientos ortodóncicos no tuvieron una mejor salud bucal a largo plazo", dijo el líder del trabajo, Esma Dogramaci, en un comunicado de la Universidad de Adelaida.



Dogramaci, cuya investigación fue publicada en la revista Community Dentistry and Oral Epidemiology, recalcó que los pacientes a menudo piden tratamientos para enderezar sus dientes torcidos argumentando que éstos les evitarían problemas de deterioro de la dentadura en el futuro.



Pero el seguimiento de los casos de 448 pacientes de entre 13 y 30 años reveló que no se registraron grandes diferencias entre los que se sometieron a tratamientos ortodóncicos y los que no, ya que en ambos casos se registraron caries, curaciones o pérdidas de dientes.



Los tratamientos ortodóncicos son cada vez son más populares y se prevé que en 2023 generen ganancias de más de 6,000 millones de dólares (5.274 millones de euros) en todo el mundo, según el comunicado.



"Las evidencias de esta investigación muestran claramente que las personas no deben evitar cepillarse los dientes frecuentemente, una buena higiene oral y revisiones de control dentales para prevenir las caries", recalcó Dogramaci.



"El enderezar los dientes no previene el deterioro de los dientes más adelante", aseveró.